中金将中国明年GDP增速预测上调至6.9% CPI或升至2.5%

路透北京10月30日 - 中国大型投行--中金公司周一表示，将中国2018年实际GDP增速预测上调至6.9%，因其对大众消费、房地产投资以及制造业产能投资增长的预期更为乐观，全年CPI可能从2017年的1.6%上升至2.5%，而PPI或将回归“常态”至3%左右。

中金认为，在再通胀持续、且真实利率下降的宏观环境下，货币政策会继续退出宽松。尽管基准情形下，其预测是央行明年可能不会调整基准利率和准备金率，但预计市场利率可能会进一步上行。

以下为中金报告原文：

我们将2018年实际GDP增速预测上调至6.9%，而目前市场一致预期为6.4%。我们对大众消费、房地产投资以及制造业产能投资增长的预期比市场共识更为乐观。我们预计2019年实际GDP增速仍将保持在6.8%的强劲水平。此外值得一提的是，我们预计2018和2019年名义GDP增速仍将保持在10%以上。

2018年全年CPI可能从2017年的1.6%上升至2.5%，而全年PPI或将回归“常态”至3%左右。由此，2019年GDP平减指数可能从2017年的4.2%下降至3.4%。

我们认为，在再通胀持续、且真实利率下降的宏观环境下，货币政策会继续退出宽松。尽管基准情形下，我们的预测是央行明年可能不会调整基准利率和准备金率，但我们预计市场利率可能会进一步上行。具体看来，我们预测2018年间7天逆回购利率可能会上调30个基点，而10年期国债收益率或将上升至4%。中期看，法定存款准备金率可能会向一个更趋“正常化”的（较低）水平靠拢，但同时，需要缴纳准备金的银行负债范围也会扩大。

我们预计，2017年底美元兑人民币汇率为6.68左右，而2018年底达到6.48左右。这主要是基于我们对明年中国投资回报率继续提升、而美元可能小幅走弱的判断。

财政政策有望保持相对宽松，政策重点可能会进一步转向改善收入分配和盘活“存量资金”。我们预计明年财政赤字将维持在3%，但地方债发行节奏可能有所放缓。此外，教育、医疗和扶贫方面的转移支付比例有望进一步上升。2018年国有资产划拨充实社保基金将开始落地，这是标志着广义财政资源配置效率提升的重要里程碑。

结构性改革方面，我们预计明年重点将放在提高增长的“质量”和可持续性上，其中包括改善收入分配、推进城镇化，以及继续实行供给侧改革和环保标准升级。

我们对增长和通胀的预测权衡了可能的上行和下行风险。明年宏观和市场的不确定性主要包括以下两点：一是国内外货币政策收紧力度强于预期，二是房地产市场降温幅度超预期。另一方面，明年的CPI通胀也有高于我们预测的可能，而这将进一步压低实际利率，激发更强的消费和投资冲动。

2018年的经济增长结构和政策组合将对大众消费和制造业（升级）投资最为有利。此外，我们预计债券收益率曲线或将温和陡峭化，叠加人民币走强和实际利率下降，将有利于金融业的盈利改善和投资吸引力。（完）