机构改革为中国减税降费创造更大空间--中金

路透上海3月6日 - 今年中国预算赤字率降低0.4个百分点，引起外界关注。国内知名投行中金公司最新研报指出，尽管一般预算赤字率下调，但是中国今年全口径预算赤字率基本平稳。新一轮机构改革将带动简政放权，提高行政效率，为减税降费创造更大空间。

据周一公布的财政部预算草案报告，今年中国一般公共预算财政赤字2.38万亿元人民币，与2017年持平；赤字率定在2.6%，比2017年的3%降低0.4个百分点。

研报指出，今年预算赤字率下调符合中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段转变的要求，也有利于宏观杠杆率稳定。降低赤字率可能也反映政策制定者对于中国经济增长更有信心。2018年2.6%预算赤字率隐含的名义GDP（国内生产总值）增速预测是10.7%，比2017年3%预算赤字率隐含的名义GDP增速预测6.6%大幅提升。

中国政府工作报告显示，今年中国GDP增长目标为6.5%左右。而中国2017年GDP实际增速为6.9%。

报告还指出，一般公共预算之外，2018年中国安排地方政府专项债券1.35万亿元，比2017年的8,000亿元增加5,500亿元。地方政府专项债券用来弥补政府性基金赤字。这意味着2018年政府性基金安排赤字1.35万亿元，对应赤字率1.5%，比2017年政府性基金预算赤字率上升0.5个百分点。

报告称，一般公共预算和政府性基金预算合计，赤字3.73万亿元，赤字率4.1%，略高于2017年预算安排的4%。预计国有资本经营预算和社会保险基金预算（全口径财政下的另外两类账户）收支大体平衡，全口径财政赤字率和上年相比变化不大。

报告还指出，2017年预算安排使用存量资金2,732亿元（一般公共预算2,433亿元，政府性基金预算299亿元）。从2017年财政执行情况看，存量资金反而增加1,799亿元（一般公共预算使用6,963亿元，政府性基金预算结余8,762亿元），比预算少用4,531亿元。这也是2017年财政存款大幅增长的一个原因。

报告称，根据政府工作报告公布的数据推算，2018年一般公共预算安排存量资金使用2,800亿元，比上年存量资金实际使用力度加大。十九届三中全会深化党和国家机构改革背景下，今年将加快推进事业单位改革，机关团体存款快速增长势头也可能减缓。

报告认为，2018年一般预算赤字率下调，但全口径预算赤字率基本平稳。由于地方政府隐性债务监管力度加强，基建投资增长可能受到约束。新一轮机构改革将带动简政放权，提高行政效率，为盘活存量资金和减少政府开支创造机遇。2018年可以在不扩大赤字率的前提下加大减税降费力度，激发市场主体活力，提升经济发展质量。

2018年中国拟为企业和个人减税8,000多亿元，为市场主体减轻非税负担3,000多亿元，减税降费合计超过1.1万亿元，减税降费金额比2017年的1万多亿元进一步扩大。

报告称，三中全会开启的机构改革将提升国家治理能力和治理水平，优化政府机构设置和职能配置，各级政府部门减少机构数量、简化中间层次让政府降低支出成为可能。2018年财政支出预算增速3.2%，为1994年税改以来最低水平；财政收入预算增速6.2%，低于预算隐含的名义GDP增速。（完）