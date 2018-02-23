中国保监会即日起接管安邦集团期限一年 吴小晖已被提起公诉（更新版）

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路透北京2月23日 - 中国保监会周五称，安邦保险集团股份有限公司原董事长、总经理吴小晖因涉嫌经济犯罪，被依法提起公诉；鉴于安邦集团存在违反法律法规的经营行为，可能严重危及公司偿付能力，为保持其照常经营，保监会决定于2月23日起对其实施接管，期限一年。

保监会网站公告称，从接管开始之日起，安邦集团股东大会、董事会、监事会停止履行职责，相关职能全部由接管工作组承担；接管工作组组长行使公司法定代表人职责，接管工作组行使安邦经营管理权。

“公司所有资金往来、资产买卖、信息发布、除传统保险业务外的合同签订等行为，均需经接管工作组同意。”保监会称。

上海市人民检察院第一分院稍早在官网宣布，近日依法对吴小晖集资诈骗、职务侵占案向上海市第一中级人民法院提起公诉。

保监会网站最新公开信息显示，其在1月24日已经向安邦集团下发监管函，要求在2月23日前调整公司董事长、总经理吴小晖的职务；并指定临时负责人，按照相关监管规定尽快选举明确新董事长、总经理人选，并报保监会核准。

保监会指出，被接管后，安邦集团继续照常经营，公司债权债务关系不因接管而变化。接管工作组将依法履职，保持安邦集团稳定经营，依法保障保险消费者及各利益相关方合法权益。

同时，在接管过程中，接管工作组将积极引入优质社会资本，完成股权重整，保持安邦集团民营性质不变。

保监会要求，接管期间，暂时停止公司人员调整调动。安邦公司高级管理人员、各级员工要按照接管工作组要求认真履职，坚守岗位，维护公司稳定。公司及相关人员要全力配合接管工作组做好工作，拒绝配合或妨碍接管工作的，将依法追究责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

接管期限暂定一年。接管期满，如果公司经营基本稳定、相关资产处置基本完成、主要战略股东完成注资，接管工作组向保监会报送评估报告，经批准后可以结束接管。

如接管工作未达预期效果，安邦集团没有完成股权重组，尚未恢复正常经营，报保监会批准后，酌情延长一年，但整体接管期限最长为两年。 （完）

欲览详情，请点击保监会和上海市人民检察院网站相关链接

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