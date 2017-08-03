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中国保监会未有计划和安排要求安邦出售海外资产--官员
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2017年8月3日 / 凌晨2点57分 / 2 天前

中国保监会未有计划和安排要求安邦出售海外资产--官员

路透新闻部

1 分钟阅读

路透北京8月3日 - 对于近期有媒体报导称安邦保险集团被监管部门要求出售海外资产，中国保监会官员周四在新闻会上表示“没有这样的计划和安排”。

彭博周一曾报导称，中国当局要求安邦保险出售海外资产。安邦周二则澄清，没有收到中国监管机构要求其出售海外的资产。

保监会同时公布，上半年保险业原保险保费收入23,140亿元人民币，同比增长23%；保险行业实现利润1,161亿元，同比增长10.03%。万能险占比17.4%，较去年底下降19.45个百分点。

根据新闻稿，上半年保险资金运用收益率2.62%，比去年同期上涨0.15个百分点；保险资金运用收益3,717.34亿元，同比增长26.23%。

上半年资金运用余额144,998.87亿元，较年初增长8.28%。其中，债券和贷款分别占比34.24%和14.61%，较年初上升2.09和1.44个百分点；银行存款和证券投资基金占比14.89%和5.22%，下降3.66和1.17个百分点。

股票投资余额占比7.13%，上升0.23个百分点。资金运用收益3,717.34亿元，同比增长26.23%。其中，债券收益989.22亿元，同比增长6.27%；长期股权投资收益595.51亿元，同比增长9.32%。（完）

发稿 马蓉；撰写 沈燕; 审校 张喜良

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