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中国保监会称整治市场乱象成效初显 险资激进投资行为得到遏制（更新版）
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#中国财经
2017年9月18日 / 凌晨3点23分 / 1 个月前

中国保监会称整治市场乱象成效初显 险资激进投资行为得到遏制（更新版）

2 分钟阅读

（新增更多内容）

路透北京9月18日 - 中国保监会周一表示，保险行业风险总体可控，整治市场乱象取得初步成效，上半年中短存续期业务占比持续下降，保险资金未发生非理性举牌、境外收购等激进投资行为；下一步将针对乱象问题陆续出台有关监管文件，探索建立整治市场乱象的长效机制。

保监会官员在防风险、治乱象落实效果阶段性评估有关情况发布会上并称，谨防网络借贷（P2P）、互联网金融等风险高发领域的风险向保险业传递，并强化境外投资和不动产投资监管，严防境外投资过快增长风险。

“保险资金在上半年未发生非理性举牌、境外收购等激进投资行为。一些业务领域乱象问题得到了初步遏制，”保监会稽查局副局长杨玉山称，“将引导保险公司加强资产负债管理，逐步建立起产品监管、资金运用监管和偿付能力监管协调联动的长效机制。”

他并指出，下一步将对市场上出现的新情况、新问题开展调查研究，加强对重点公司、重点业务、重点产品的跟踪监测，不断完善监管制度。

对于保险业当前的风险状况，保监会财会部副主任郭菁表示风险总体可控，在偿付能力制度下面，风险评级是比较综合的风险监测指标，在纳入二季度风险综合评级范围的保险公司里面，A类和B类公司还是占绝大多数；风险大的C类和D类公司比较少，C类公司两家，D类公司有三家。

其中，C类的两家分别为诚泰产险和弘康人寿，D类的三家分别为中法人寿、新光海航和浙商财险。

而从二季度偿付能力充足率来看，行业综合偿付能力充足率环比上升的公司达到66家，较一季度增加27家，上升数量为2016年以来最多；寿险业核心偿付能力充足率为216%，较一季度上升2.4个百分点，是自2016年以来首次上升。

**偿付能力自查**

对于偿付能力自查的问题，郭菁指出主要涉及到信息披露、资产分类等多个方面，下一步保监会将开展偿付能力数据真实性的现场检查工作，以问题为导向夯实行业偿付能力数据基础。

不过，他也强调，虽然总体风险可控，但是客观来讲，也有一些局部的风险，保监会也在一直关注，而且也采取了一系列的措施，来化解和控制这些风险，确保行业稳定发展。

如跟踪利率、汇率形势变化，防范保险公司资产负债期限和收益错配的风险；探索建立应用保险保障基金提供流动性安排的制度，防范流动性风险。

同时，加强对不动产投资的监管，组织保险机构对不动产投资进行自查，推动行业贯彻落实党中央国务院稳定房地产市场的决策部署；在境外投资监管方面，通过窗口指导、加强信息披露等措施，严防境外投资过快增长风险；加强境外投资风险监管和资金流向监管，督促保险机构完善风险监测体系。

“实现保险资金境外投资托管全覆盖，将全部进出资金纳入统计监测，不留监管死角。”郭菁称。

对于治理市场乱象的下一步工作，杨玉山表示，将坚持“双罚制”原则，进一步加大对市场乱象问题的惩处力度。对个别影响恶劣、屡犯不改的机构，采取顶格处罚；同时强化人员问责，特别是加大对高级管理人员的处罚力度，推进实施高管人员任职资格取消或市场禁入措施。 （完）

发稿 马蓉; 审校 张喜良

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