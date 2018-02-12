中国保监会要求险企内保外贷融入资金余额不得超过上季末净资产的20%

路透北京2月12日 - 中国保监会、国家外汇管理局周一联合下发关于规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知，明确融资比例和融资用途，要求保险机构在开展内保外贷业务实际融入资金余额不得超过其上季末净资产的20%，并纳入融资杠杆监测比例管理；内保外贷融入资金仅用于特殊目的公司的投资项目，并符合国家关于境外投资的政策导向和相关要求。

保监会网站刊登的通知并明确了禁止的行为，包括保险机构所投资的项目及其底层资产不得违反国家宏观调控政策、产业政策和境外投资政策，并要求专款专用，禁止进行套利或非法的投机性交易等行为。

“要求专款专用，禁止保险机构将内保外贷融入资金用于除特殊目的公司的投资项目以外的业务，或向第三方发放贷款；不得变相开展内保外贷业务，在境外获得信用贷款，禁止进行套利或非法的投机性交易等行为，”通知强调。

内保外贷业务是保险集团（控股）公司、保险公司向境内银行申请开立保函或备用信用证，由境内银行为特殊目的公司提供担保，或者保险集团（控股）公司直接向特殊目的公司提供担保，以获得境外银行向特殊目的公司发放贷款的融资行为。

近几年中国境外投资快速增长，在境外融资领域，部分企业利用内保外贷等方式开展跨境并购，一些保险机构也开始使用内保外贷融入资金进行境外投资。内保外贷业务拓展了境外投资的资金来源，支持保险机构开展资产全球化配置，但同时也带来了诸如流动性风险、高杠杆风险、再融资风险等问题。

为有效规范保险机构融资行为，切实防范融资风险，通知提出多项新措施。在业务管理方面，保险机构应当将开展的内保外贷业务通过专用账户委托境外投资托管人托管，境外投资托管人须遵循穿透原则，对境外投资项目进行估值和会计核算，合并实施投资运作监督。

在风险管控方面，保险机构应对内保外贷融入资金所投资的项目进行全面详尽的尽职调查；加强对投资项目的经营管理，提高特殊目的公司的运营效益和风险防范能力，防范突发性偿债风险和经营风险。

同时，增加事前报告机制。保险机构开展内保外贷业务，单个投资项目融入资金在5,000万美元（或等值货币）以上的，应当进行事前报告和评估。

此外，开展内保外贷的保险机构，其上季度末综合偿付能力充足率应当不低于150%，保险公司偿付能力风险综合评级不低于A类监管类别。

在对境外债务人的要求方面，明确特殊目的公司应是保险机构以其合法持有的境内外资产或权益在境外直接设立或间接控制的持股比例超过95%的境外企业。禁止保险机构为上述特殊目的公司以外的其他境外企业开展内保外贷业务。（完）

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