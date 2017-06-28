中国保监会称加强万能险监管 对重点公司实施全过程、穿透式监管

路透北京6月28日 - 针对近日审计署报告提出的“个别保险公司通过资产管理计划、万能险等筹资入市”问题，中国保监会周二晚间称，将强化法人治理、资金运用、产品管理等领域监管力度，对重点公司实施全过程、穿透式监管。

保监会网站发布的新闻稿并称，万能险快速发展潜藏较大风险隐患，将加大违法违规查处力度，并健全和完善监管制度。

“对恶意扰乱市场秩序、违规运用保险资金、背离万能险自身发展规律的行为，坚决查处，决不手软。”保监会称。

对万能险潜藏的风险隐患，保监会称，一是个别保险公司违背万能险自身发展规律，把产品设计成期限短、保障低的纯理财型产品，业务结构严重失衡。

二是个别保险公司把万能险作为融资工具，激进投资，资产负债严重错配，给公司自身带来现金流等风险，影响了资本市场秩序；同时，监管制度存在漏洞，在法人治理、资本真实性、资金运用、产品管理等方面监管不力。

中国审计署审计长胡泽君上周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后发现，由于跨市场监管规则和标准还不衔接，个别保险公司与其他金融机构合作，通过万能险等筹资入市，影响资本市场秩序。

据国内媒体报导，中国保监会上月曾下发通知称，万能型保险产品、投资连结型保险产品设计应提供不定期、不定额追加保险费，灵活调整保险金额等功能；保险公司不得以附加险形式设计万能型保险产品或投资连结型保险产品。

5月初，保监会针对安邦人寿下发监管函，称其近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。（完）