中国保监会称按“实质重于形式”原则穿透认定关联方及关联交易

路透北京6月30日 - 为规范保险公司关联交易管理、防范潜在风险，中国保监会近日引发通知称，将采取“实质重于形式”的原则认定关联方和关联交易，追溯穿透至信托计划等金融产品的实际权益持有人，下溯穿透至底层基础资产包含保险公司和保险资产管理公司的关联方资产。

保监会网站周五发布的新闻稿并称，还要将保险资金投资股权所形成的关联方与保险公司其他关联方之间发生的重大关联交易也纳入监管。

“当前关联交易管理中存在的关联关系难以识别、交易结构复杂多变、关键环节审核责任不清晰等乱象问题。”保监会称。

在监管措施方面，规定对违规关联交易或存在潜在风险的关联交易，保监会可以采取公开质询、责令修改交易结构、责令停止或撤销关联交易、责令禁止与特定关联方开展交易等监管措施。

在关联交易管理方面，要求保险公司设立关联交易控制委员会，并且指定一名执行董事担任负责人，成员应当包括合规负责人等管理层有关人员。

同时，针对以统一交易协议方式签订的与同一关联方发生的具有持续性、多发性特点的关联交易，通知对协议内容、形式、期限、审查方式等进行了明确规定，要求统一交易协议中应当包含关联交易控制条款，并符合穿透审查的要求。

此外，保险公司需进一步完善内控机制，对关联交易进行层层审核；合规、业务、财务等关键环节的审查意见以及关联交易控制委员会等会议决议应当清晰留痕并存档，对关键环节负责人进行层层追责。

保监会此前发布的关于弥补监管短板构建严密有效保险监管体系的通知指出，将增强关联交易监管，完善关联方信息档案建设，加强对关联交易审核责任人的追责。（完）