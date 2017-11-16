思科季度获利优于预期 因网络安全业务增长

路透11月15日 - 全球最大的网络设备制造商--思科(Cisco System)(CSCO.O)周三公布优于预期的季度获利，受网络安全等新业务增长所推动，这足以抵销其传统交换器和路由器业务的下滑。

思科预测第二季经调整获利为每股0.58-0.60美元，汤森路透I/B/E/S的预估为每股获利0.58美元。

该公司盘后交易中股价上涨近3.8%至35.40美元。

“思科一直在把业务模式转换至订阅方式，尤其是在像是安全等快速成长的领域，”Motley Fool分析师Tim Green表示。“这样的努力或许开始见到成效”。

思科网络安全业务的营收增加8%至5.85亿美元。该安全业务提供防火墙保护及漏洞侦测系统。

与其他传统科技公司一样，思科已将侧重点放在安全、物联网和云计算等较新的高增长领域。

截止10月28日的会计年度第一季净利升至23.9亿美元，或每股盈余0.48美元，上年同期为净利23.2亿美元，或每股盈余0.46美元。

思科预计第二季营收将增长1-3%，从而结束此前一连四季下滑的颓势。

“财测好于预期，并且证明该公司已开始扭转局面，”研究公司GBH Insights的Daniel Ives称。

扣除一次性项目，每股盈余0.61美元。营收下降1.7%至121.4亿美元。

分析师此前的预估均值为每股盈余0.60美元，营收121.1亿美元。(完)