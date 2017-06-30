中国7月起将被纳入“花旗世界国债指数-扩展市场”

路透上海6月30日 - 花旗银行周五发布新闻稿称，将自7月起将中国纳入“花旗世界国债指数-扩展市场” (The World Government Bond Index-Extended/WGBI-Extended)。截至6月，中国已经连续三个月符合加入“花旗世界国债指数-扩展市场”的条件。

花旗银行当日并宣布，将发布两支新的债券指数-“花旗中国债券指数”(The Citi Chinese (Onshore CNY) Broad Bond Index) 及“花旗中国银行间债券指数”(The Citi Chinese (Onshore CNY) Broad Bond Index-Interbank)。新指数可用于衡量政府、政府相关机构、企业及公司在国内所发行的人民币债券的表现。

花旗固定收益指数全球主管Arom Pathammavong表示，通过将中国纳入WGBI-Extended指数，以及进一步扩大并涵盖其境内企业债、公司债及地方政府债等方式，很荣幸可以将中国这一全球第三大的债券市场进一步地介绍给更多的投资者。

招商证券宏观团队点评称，WGBI-Extended下属于WGBI指数系列，该新指数发布之后，国际投资者主要跟踪的WGBI指数并不进行调整。中国在WGBI-Extended中的权重约为5.03%，与英国的权重5.25%相近。

招商证券称，中国债券市场开放获得各国际债券指数的认可，虽然目前三大主流债指均仅推出过渡方案纳入在岸人民币债券，但被核心指数（指JPMorgan GBI-EM Global Diversified、Citi WGBI、BBGA）纳入的可能性正不断提高。

据其估算，如纳入主流债指，该部分被动配置需求将带来2,500亿美元国际资本流入，如全用于配置人民币国债，将在中长期内显着压低中国长端利率中枢30bp。(完)