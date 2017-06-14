花旗正在寻求有效方法将剩余资本返还股东--财务长

路透纽约6月13日 - 花旗集团(C.N)财务长John Gerspach周二表示，公司正在寻求更有效率的方式满足监管机构的要求，从而能够向股东返还更多资本。

花旗是以资产计美国第四大银行。Gerspach称，花旗有450亿美元的剩余资本金可能最终要返还给股东。他表示，其中约290亿美元为递延税资产，还不能立即派发，另外150-160亿美元则处于闲置状态，并没有在产生获利。

“我们当然要...开始解决这些并不产生获利的(剩余资本金)，”Gerspach 在摩根士丹利举办的一个投资者活动上说。

但和其他美国大银行一样，如果没有监管机构的批准，花旗不能通过股票回购或派息的方式将资本返还给股东。

美联储负责监督一项年度压力测试，测试的结果将决定花旗使用资金的方式。这些结果料于未来几周公布。

另一道程序就是“生前遗嘱”，要求银行提交万一面临危机时不需纳税人支援的解散计划，这也会影响银行的业务管理方式。

Gerspach表示，花旗也致力改善其处置计划。花旗过去并未通过压力测试，处置计划也被否决了。不过，去年花旗成为八家大型银行中唯一一家的假设性逐渐关闭计划获得美联储与美国联邦存款保险公司(FDIC)双双批准的银行。

花旗若想达成资本返还目标，就必须特别对消费者业务进行改善，这项业务的实际返还水平落后于目标，但先前对信用卡业务的投资效益，应能在2017下半年开始浮现。

Gerspach表示，花旗第二季交易业务营收同比下滑12-13%，因市场波动性较低，与同业的情况相似。(完)