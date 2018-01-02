香港加息压力渐增 惟股市估值吸引有助留住资金--花旗

路透香港1月2日 - 花旗银行周二称，预计香港三个月银行同业拆息（HIBOR）在未来数季持续走高，反映加息压力日渐增加，惟相信股市估值仍然吸引，有助留住资金，不会大举撤出香港市场。

花旗银行投资策略及组合管理部主管黄柏宁在记者会上称，该行预期美国今年有三次加息，受此影响，香港三个月拆息料自2018年第一季的1.25%逐渐走高，第四季到达2%，2019年第二季进一步升至2.1%，令本地银行最优惠利率（贷款基准利率）上调压力逐渐增加。

至于香港加息会否引发资金大举流动，他认为，加息会令到香港股市回报的吸引力下降，无可避免地引发资金流走，不过，香港上市企业盈利增长理想，加上中国经济增长潜力的因素，港股估值有上调空间，对资金仍有一定吸引力。

“资金可以流到哪里去？在环球市场之中，港股的估值仍然吸引。”他说。

周二香港三个月拆息报1.30607%，较上周三（12月27日）的高位略为回软。因临近年结银行资金管理趋向审慎以及美联储12月加息的影响，香港三个月拆息上周三触及1.32571%的九年高位。

就2018年的投资策略部署，黄柏宁称，建议投资者布局于非美国市场股票，尤其是欧洲、新兴市场以及中国股市，因环球股票基金持仓偏低，而企业盈利预计有10%或以上的增长，估值并不算偏高。

债券方面，花旗建议采取多元化的收息策略，从政府债券加少量投资级别债券的策略，分散至高收益的美国投资级别债券、高息债券以及新兴市场债券，因可以为美国利率上升提供更多缓冲。

黄柏宁并认为，环球主要央行或持续收紧政策，但加息步伐缓慢，商品价格波动性或只会温和增加。该行预期，由于供应增加限制油价表现，今年布兰特原油价或跌至每桶54美元，纽约期油价或跌至每桶44美元；金价或持稳于每盎司1,270美元，惟地缘政治局势持续紧张，黄金或是理想的对冲风险工具。（完）