花旗集团预计其第四季市场营收同比下降16-19%左右

路透纽约12月6日 - 花旗集团(C.N)财务长John Gerspach周三表示，公司预计第四季市场营收将较上年同期下降16-19%左右。

Gerspach指出，市场营收下降主要是由于固定收益交易量减少，以及是与特别强劲2016年第四季相比较。他是在高盛的银行股票分析师所举行的投资者会议发表上述谈话。

摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)的高管周二表示，他们的交易收入比上年同期减少了约15%。

Gerspach还表示，他预计第四季来自北美花旗品牌信用卡的收入与去年将与上年同期“持平”。

今年，花旗集团加强了对信用卡的营销活动，以应对来自竞争对手的激烈竞争。

Gerspach并更新先前政府税改计划对花旗集团影响的预估。他表示，税率降低和海外收入课税方式的改变，预期最终会让回报变得更高，但可能对获利带来约200亿美元的一次性费用。

该笔费用中的约160-170亿美元，将是花旗集团资产负债表中递延所得税资产的减记金额。7月时花旗集团估计这笔费用是150亿美元，但那是公司税降至25%、而非Gerspach周三所采用的20%税率的计算所得。

他表示，对海外收入汇回课税的金额可能会达到约40亿美元，但这可以由递延所得税资产所支应，而且不要求现金支付。

他并称，有形普通股权益资本比率最终将提高几个百分点。

分析师已表示，他们预期税改案对花旗集团的好处要比其他银行来得少。(完) (编译 张涛/戴素萍 审校 龚芳/陈宗琦)