（更正）中信旗下农业基金以11亿美元收购陶氏化学的玉米种子资产（7月12日）

(更正：因英文原文有误，内文第三段“美国反垄断机构”应改为“巴西反垄断机构”)

路透北京7月12日 - 中信股份(0267.HK)持有部分股权的一家中国基金已斥资11亿美元收购陶氏化学(Dow Chemical) (DOW.N)巴西玉米种子业务的部分股权，进一步表明中国在全球种子领域的参与度正在迅速扩大。

陶氏化学周二称，该交易包括种子加工厂和种子研究中心、Dow AgroSciences巴西玉米种质资源库的备份、使用Morgan种子品牌，以及在一段时间内使用Dow Sementes品牌的许可。

上述资产2016年的营收约为2.87亿美元，陶氏化学将这些资产出售，以满足巴西反垄断机构为批准其以1,300亿美元收购杜邦(DuPont)(DD.N)的交易设定的条件。

该交易将提高中国在全球种子业务的市场份额。一系列大型并购正在重塑全球种子行业。

这其中就包括中国化工集团公司以430亿美元收购瑞士先正达(Syngenta)的交易，该交易堪称中国最大海外并购案。

中国化工集团近期表示，意欲从竞争对手拜耳手中收购种子业务资产。拜耳要收购孟山都必须出售上述资产，才有可能获得监管当局批准。

根据中信2016年年报，中信现代农业产业投资基金(CITIC Agri Fund) 2016年由中信股份(CITIC Ltd)旗下中信现代农业投资股份有限公司(CITIC Agriculture)与袁隆平农业高科技股份有限公司(000998.SZ)及其他上市农业公司共同成立。

中信股份是中国最大的综合性企业集团，业务涵盖金融、房地产和重工业等领域。记者未能立即联系到该公司相关人士发表评论。

该公司首次涉足种子业务是在2014年，当时收购了袁隆平农业高科技的多数股权，后者是中国杂交水稻的主要推广企业之一。

隆平高科当年称，希望跻身全球种子企业前五强。

陶氏和杜邦(DD.N)于2015年12月宣布达成协议，同意以全股票方式合并。

此项合并案上月获得美国反垄断机构的批准，但附带条件要求两家公司出售某些农作物保护产品以及其他资产。欧盟则在3月份有条件批准该案。

陶氏重申，合并案料在下个月完成，拟议剥离行动会在完成交易后18个月内进行。

陶氏化学和杜邦曾表示，两家公司完成合并后会分拆成三个独立公司，专门从事材料科学、特色产品及种子和农用化学品业务。(完)