中信银行牵头127亿美元银团贷款 助力中国化工收购先正达

路透上海6月8日 - 中国股份制银行--中信银行(601998.SS)(0998.HK)周四宣布，由该行作为全球协调行牵头筹组的127亿美元Holdco银团，以助力中国化工集团及其子公司收购瑞士先正达(SYNN.S)项目，分别于5月16日及6月5日完成放款并实现交割。

据其新闻稿，该项目的债权融资部分分为中信银行及信银国际筹组的Holdco银团和汇丰银行筹组的Bidco银团两部分。Holdco银团贷款金额高达127亿美元，是亚太区有史以来最大的银团贷款项目，亦为有史以来首次由中资股份制银行独家牵头的大型跨境并购银团。

同时，项目搭建了涉及多个国家及地区的多层控股架构，需满足大陆、香港、卢森堡、荷兰、瑞士的金融、法律和税务等要求，融资结构复杂。

为了实现Holdco银团的成功筹组，中信银行及信银国际组成银团筹组工作小组，统一安排部署分销工作，赴境内外多家主流银行进行“一对一”项目路演，解析项目发展前景，深入分析项目风险及控制措施，最终超额完成银团分销，认购率高达130%。

去年2月3日，中国化工宣布通过公开要约现金收购瑞士先正达，收购价格为每股465美元，股权收购价为430亿美元，该项目是迄今为止中国企业在海外进行的最大一笔并购交易。

中国化工是中国最大的化工企业，在全球150个国家和地区拥有生产、研发基地，并拥有完善的营销网络体系，业务集中在材料科学、生命科学、高端制造和基础化工领域。自2007年至今，中国化工成功收购了德、法、英、以色列、意大利等国的九家行业领先企业。

先正达总部位于瑞士巴塞尔，在瑞士、纽约等多地证券交易所上市，是世界领先的农化及种子高科技公司，业务遍及90多个国家和地区，致力于提升作物生产效率，保护环境并改善健康和生活质量。

中信银行A股今日收报6.11元人民币，过去一个月累计上涨4.6%。（完）