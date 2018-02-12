中信资本牵头财团逾1.8亿美元收购Euromoney旗下金融信息机构

路透香港2月12日 - 中国中信资本周一称，旗下私募股权基金牵头与国内媒体机构财新国际联组成的财团，以总价1.805亿美元收购Euromoney Institutional Investor(ERM.L)旗下金融信息数据库--全球市场情报中心（GMID）。

据新闻稿，本次交易预计将于今年4月底完成，其后中信资本将与财新国际联合标的公司富有经验的国际化管理层共同参与标的公司的管理事务。

GMID拥有CEIC和EMIS两个数据业务，分别从宏观和微观层面全面覆盖了全球金融信息，尤其掌握了全球新兴市场数十年积累的关键金融及商业数据，产品覆盖15个语言，是全球金融机构、咨询公司、跨国企业、研究所等专业人士信赖的金融数据工具。

在CEIC和EMIS现有以PC端为主要媒介的丰富金融数据产品基础上，未来公司将整合更多资源，集中开发与客户工作流更贴合的定制化数据产品，并实现PC-移动端全方位覆盖，使海内外专业用户能够随时随地，方便快捷的使用覆盖全球的高质量金融数据产品。

中信资本表示，这宗收购是继收购华尔街英语业务后，第四宗帮助大型国际企业重组并收购非核心业务的案例。

而本次收购是财新向金融数据领域进军和海外发展的又一重大举措。新闻稿指，“伴随财新国际与中信资本此次联合收购的完成，财新的两翼战略架构（即在新闻业务之外，发展高端金融资讯数据服务业务）更加完备，并将数据网络和销售渠道扩展至全球。”（完）