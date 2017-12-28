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December 28, 2017 / 1:17 AM / a day ago

中信资本控股哈药集团 进而成为哈药股份和人民同泰实控人

1 分钟阅读

12月28日 - 路透上海12月28日 - 中国哈药股份(600664.SS)和人民同泰(600829.SS)周四同时公告，中信资本通过增资参与哈药集团混改并实现间接控股，两上市公司的实际控制人因此从哈尔滨市国资委，变成中信资本。

公告称，根据增资协议，中信资本认购哈药集团新增注册资本15亿元人民币。增资完成后，哈尔滨市国资委持有哈药集团股权比例从45%降至32.02%，中信资本控股旗下三家企业合计持有60.86%股权，成为哈药集团间接控股股东。

哈药集团持有哈药股份11.73亿股，占其总股本的46%；哈药股份持有人民同泰4.34亿股，占其总股本的74.82%。

    中信资本控股有限公司成立于2002年，是一家主攻另类投资的投资管理及顾问公司。核心业务包括私募股权​投资、不动产投资、结构融资及资产管理，管理资金规模​​220亿美元。现有员工280多名，在香港、上海、北京、深圳、​东京和纽约等地设有子公司或办事处。​

    因哈药集团筹划重大事项，哈药股份和人民同泰自9月28日起同时停牌，停牌前分别收报5.81元和12.24元人民币。(完)

    参看详情，可点选上海证券交易所 here

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    发稿 李宏薇 审校 曾祥进

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