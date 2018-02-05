港股狗年绝妙开局后春夏季回调 年末高收--中信里昂风水指数

路透香港2月5日 - 中信里昂周一发表最新年度“中信里昂证券风水指数”报告预测，香港股市于戊戌狗年绝妙开局之后，随着猎犬3月跌了一跤，恒生指数.HSI转跌且跌势延至夏季，惟相信到年底恒指栖于高位，带来丰厚回报。

报告指出，狗代表职责与忠诚，亦是防御与保护的标志；今年宜保持冷静，宁求稳妥，也别涉险。企业家应守好最忠诚的客户，投资者要审视自己的能力，切忌过分进取。

“热情的土狗跳出狗窝，把火鸡赶回鸡舍，把恒指推向高处。”报告称，“绝妙开局之后，猎犬在3月份跌了一跤，恒指转而下跌，从那时开始一直到夏季，市场追着猎犬尾巴下跌，直至土狗与我们挚爱的恒指土鸡相互之间多了一份体谅，才重回正轨。”

报告总结股市下半年走势时指，“下半年稳步上涨，到年底恒指栖于高位，带来丰厚回报。”

中信里昂风水指数的形成，首先是将土狗与生于1969年的恒指所属的土鸡合八字，然后将五行相生相克以及玄空飞星的变化纳入其中。审视行业时，则着重分析五行的相对强弱在每月的此消彼长。

报告指出，行业方面，坚守制药与消费，因土狗会给木相关行业带来繁荣。电讯/互联网、科技与公用事业表现也不错，但博彩与交通运输直到10月份才能有所“斩获”。

不过，“期待从银行和金融股获得丰厚回报的投资者，今年肯定是找错了目标。”

恒指于2017年累计涨36%后，踏入2018年更是气势如虹，至1月29日盘中触及33,484.08的历史高位开始回吐，今天盘中曾挫890点或2.7%后跌幅收窄，由年初至今仍累计涨8%，以1月底高位计累计升幅则为12%。

中信里昂风水指数除了对恒生指数和行业作出预测之外，亦提供香港置业建议，以及各个生肖的健康、财富、爱情与职业运程。

房地产方面，投资者在作任何买入决定前最好先查看风水地图。铜和金可以抵挡五黄与三煞给正北带来的破坏。若住宅位于正西，则需要尖锐晶体抵御煞气。今年正中最宜居，但若想收获全部正能量，就需要气流。爱情之星居于西北，求婚的话就朝这里走。

从生肖来看，今年狗、兔和猴大吉大利。鼠、猪与蛇桃花运旺盛；猴与羊适合旅行。马与虎今年运程不算最佳，但肯定不是最差。鸡、牛与龙宜谨慎，警惕煞气来袭。

中信里昂风水指数诞生于1992年，最初只是在新春佳节来临时寄给客户的贺卡，当中简要归纳了多位风水大师的神机妙算辅以该行观点，结果准确地预测了恒指当年全部七个主要转折点，因而声名大噪。（完）