中信信托向监管承诺明年银信通道业务规模只减不增--消息

路透上海12月28日 - 在中国监管重拳伸向快速发展的银信通道业务后，两位消息人士周四透露，以资产管理规模计国内第一大信托公司--中信信托近日向银监会信托部和北京银监局递交自律承诺函，承诺明年公司银信通道业务规模只减不增。

中信信托在该份自律承诺函中并称，将积极与存量银信通道业务合作方沟通，争取提前终止部分业务。

一位熟悉情况的消息人士表示，监管部门近期陆续约谈了信托公司高管，这份承诺实际上也是应监管要求而发，明年监管从严的格局会延续，中信信托为信托业协会会长单位，也有必要先带头表态。

路透就上述消息联系中信信托，公司仅表示积极响应落实监管政策。

中国银监会上周五下发《关于规范银信类业务的通知》，从商业银行和信托公司双方规范银信类业务，并提出了加强银信类业务监管的要求，首次明确将银行表内外资金和收益权同时纳入银信类业务的定义。

根据通知，信托公司不得接受委托银行直接或间接的担保，不得签订抽屉协议，不得为规避监管规定行为提供通道服务；同时，禁止银行通过信托将资金违规投向房地产、地方政府融资平台、股票市场、产能过剩等限制或禁止领域。

信托研究员袁吉伟对路透表示，这是银信新规的后续效应，预计不会只有中信信托出承诺函，其他规模较大的信托公司或者增速较快的信托公司可能也会跟进。这反映出监管对于治理银信通道业务的决心，不排除后续还有进一步的监管措施出台。

目前的形势与2010年前后颇为相似，在银信通道业务过快增长后，监管加大管控力度，尤其是针对规模大和增速快的信托公司，之后银信通道业务增速明显下降。在他看来，2018年以银信为主的通道业务在央行资管新规以及银信新规双重压制下会有较明显收缩，进而带动整体信托资产规模增速下滑。

他并认为，这一政策的积极意义在于有利于促进信托公司摆脱对于通道业务的依赖，提高主动管理能力，提升专业化水平，回归信托本源，加强服务实体经济的力度，在这一过程中信托公司分化大程度将更加明显。

中国信托业协会数据显示，截至三季度末，全行业信托资产余额24.41万亿元人民币，环比增5.47%，同比增速高达34.33%；事务管理类资产(含通道业务)余额为13.58万亿元，占比55.66%；特色业务方面，银信合作余额为5.43万亿元，占总资产规模22.27%，环比增5.28%。（完）