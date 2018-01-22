花旗预计中国海洋石油今年资本支出增幅高达60% 冠环球同业

路透香港1月22日 - 投行花旗最新研究报告指出，该行预计中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)今年的资本支出按年增幅高达60%，为全球同业之中最大跳升。

该行分析师Nelson Wang在报告中称，中海油将于2月1日举行一年一度的策略日，预期公司将会给出2018年度资本支出预算700-800亿元人民币，较2017年度的不多于500亿元增长40-60%，为中国以至全球同业之中增幅最大。

“不过，若撇除因海外项目押后而造成资本投入延误的因素，今年资本支出的有机增长最多36%。”他说。

花旗保守估计，中海油今年按原油价每桶55美元做预算，低于现货价近70美元的水平，因此，资本支出的增量并非只反映油价上升，也因应了项目数量。

就中海油2017年度产量，该行预期将按年下降1.4%至4.7亿桶油当量，多于公司此前给出4.5-4.6亿桶油当量的指引，并符合市场预期。

花旗维持对中海油目标价13.6港元及“买入”评级。

另外，该行预期中海油的姊妹公司--中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)今年的资本支出持平于25亿元，主要用于保养，反映公司仍然重视自由现金流状况。

尽管预期中海油服短期面临一些获利回吐压力，花旗维持对该H股“买入”评级及目标价11港元。

本地时间14:47，中海油升1.15%，报12.28港元；中海油服H股亦升0.99%，报9.18港元。（完）