国际大行加大对人民币交易的关注 因“一带一路”激发需求

路透香港9月26日 - 花旗(C.N)和汇丰(HSBA.L)等全球性银行正加大在人民币交易方面的人手及覆盖面，从资本市场解决方案到对冲操作不一而足，因中国的“一带一路”激发了需求。

他们预期“一带一路”将扩大全球贸易及中国影响力，从而加速人民币的国际化。

根据环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)的数据，6月人民币在全球支付货币中的排名从两年前的第五下滑至第六，因资本外流抢走了人民币部分光芒。

不过银行人士认为，中国企业在近到越南远至比利时等国的大规模扩张有望逆转这一趋势，因为这类业务需要人民币计价的产品和服务。

“随着我们的客户加大‘一带一路’沿线国家的业务...我们预计对人民币的需求将会上升，”花旗亚太区财务及贸易解决方案主管Rajesh Mehta称。

花旗计划未来一年向“一带一路”八个关键贸易走廊增派25名人员，其中一些是从亚太区其他地区调往韩国、越南、中国内地、日本和香港。

花旗包括贸易融资、对冲、现金管理和资本市场解决方案在内的人民币相关服务，遍布一带一路国家58个市场中的大部分市场。花旗在丝路走廊沿线还设有专为中国定制的业务网点。

渣打银行人民币方案全球主管凌嘉敏表示，渣打在中国为一带一路项目成立了一个“核心团队”，还正在包括欧洲等一带一路沿线的主要商贸路线上打造“走廊银行家”团队。

虽然汇丰银行和其它全球性银行已使用丝绸之路的概念进行推广，并就利用这一网络高谈阔论，但分析师称，外资银行会发现，由于融资成本偏高，他们很难与中资银行在人民币贷款业务上展开竞争。

因此分析师称，预计全球性银行将强化专业技术和资源，在以人民币计费的收益性产品和服务业务上抢占更大份额。

汇丰银行正依赖其在全球专为中国设立的24个业务网点，来实现上述目标，并在欧洲开始招聘会说中文的客户服务团队员工。

“一带一路沿线的大多数资本和贸易交易目前都以美元进行，但我们现在看到，人民币的使用率在提高，”汇丰人民币国际化业务主管张捷(Vina Cheung)说道。

“我们正在进行招聘，好让我们有正确的资源支持这方面的增长。”(完)