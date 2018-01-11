今年环球股市料升8% 美元弱势利好新兴市场--花旗私人银行

路透香港1月11日 - 花旗私人银行周四称，预计今年环球股市增长8%，特别看好新兴市场，因受惠于美元弱势及资金加速流向新兴市场。

花旗私人银行环球首席投资策略师魏廷文在记者会上称，今年环球金融市场两大看点分别是更强劲及更广泛的环球经济扩张以及环球央行循序渐进收紧并迫使私人储户资金回流至政府，在此情况下环球股市继续向好，惟市场波动性可能增加。

他说，“我们预计今年环球股市增长8%，特别看好新兴市场，因估值上较美国股市折让40%，而且美元在整固阶段及减税刺激过后将重启下跌趋势，资金将持续回流至表现较落后的新兴市场。”

他说，预期今年美元呈区间波动的格局，美股表现依然令人乐观，然而，其他市场有很大机会赶上美股表现，因此该行更加看好欧元区、大中华、韩国、印度和巴西的股市表现，板块方面则偏好于亚洲的IT和医疗保健。

花旗私人银行亚太区投资策略师彭程指出，经历近期升市后，港股的估值大约13倍，中资股为14倍，仍低于美国的19倍，故更具投资价值。

“我们对金融业十分看好，因利率上行将带动金融业利润率上升，盈利增加，加上中国内地银行股的资产负债情况渐见改善，内银股的估值折让可望收窄。”他说。

他亦看好中资券商股，因受惠于资金持续流入，可望跟随港交所(0388.HK)展现升浪。他并说，今年香港股市“最大事情”就是拓宽上市制度以吸纳更多新兴及创新产业公司，预计将吸引阿里巴巴(BABA.N)子公司以及“一带一路”相关基建企业在香港上市，有助提升港股的吸引力。（完）