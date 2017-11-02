长实集团以402亿港元出售中环中心物业 创香港商厦成交最高纪录

路透香港11月2日 - 由香港首富李嘉诚掌控的长实集团(1113.HK)宣布，以402亿港元出售旗下中环甲级商厦“中环中心”物业，以交易总价计，将成为香港历来成交价最高的商厦买卖。

长实集团周三晚间公告称，买方为“中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司”，为一间根据英属处女群岛法律注册成立之公司，但未有透露股东身分。公司预计，按该物业在6月底的账面值，出售将录得约145亿港元收益，惟实际数目可能有所差异。

据香港信报报导，中环中心新买家的主要股东为中国国储能源化工集团股份公司，约占55%权益。其余45%由一班近年活跃于本港工商物业市场的投资者持有。

长实集团表示，出售事项为公司提供机会以套现该等物业的投资。

莱坊高级董事及估价及谘询部主管林浩文表示，现时香港写字楼市况火热，中环中心的成交价属合理水平，估计租金回报约3%，项目是否部分自用或分拆部分楼面有待买家公布，但中环中心有大量停车位，如只分拆出售车位也可令部分资金回笼。

近年长实集团将业务由房地产扩大至从事固定收入业务，集团副主席李泽钜曾表示，除长和(0001.HK)系总部长江中心及和记大厦外，其他都可以卖。

中环中心座落于皇后大道中，物业在1998年落成，为长实与市区重建局前身土地发展公司合作发展，长实持有75%业权，其余25%业权由不同业主持有。

中环中心过去多次传出被获洽购的消息，被传的买家包括中资银行、大型外资基金及内地窗口公司等。（完）

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