焦点：长实集团出售香港中环中心一案 内地买家欲贷款九成--消息

记者 詹颖颐/蒋燕

2017年3月22日，香港，李嘉诚出席旗下公司财报发布会。REUTERS/Bobby Yip

路透香港12月12日 - 根据路透目睹的条件清单(term sheet)及知情消息人士的说法，关于香港大亨李嘉诚名下的一栋香港摩天大楼以创纪录的52亿美元卖给中资支持买家一案，买家正寻求多达九成的贷款来为此次交易融资。

这一高得反常的杠杆水准反映出内地新买家的兴趣增加，他们愿意付高价进入香港地产市场，而与此同时许多传统的本地业者却在出脱资产并投资海外。

李嘉诚掌控的长实集团(1113.HK)11月时宣布，以402亿港元(约合52亿美元)出售旗下中环甲级商厦“中环中心”物业，买家为中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司( C.H.M.T. Peaceful Development Asia Property Limited)。以交易总价计，将成为香港历来成交价最高的商厦买卖。公司预计，按该物业在6月底的账面值，出售将录得约145亿港元收益。

中环中心新买家的主要股东为中国国储能源化工集团股份公司，约占55%权益。其余45%由一班近年活跃于本港工商物业市场的投资者持有。

条件清单显示，中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司正在寻求一年期夹层贷款，为这项52亿美元的交易筹集大约40%的资金，夹层贷款的利率为8%。四位消息人士称，余下达50%的部分将以优先贷款形式筹集。这四位人士中，有三位是参与该交易的银行家。

“这是香港市场涌入诸多内地新来者的一个迹象，大家对这些买家的名字并不怎么熟悉，”亚洲房地产投资基金InfraRed NF Advisers Limited的执行长Stuart Jackson称。

“(与此同时)，香港业者出脱资产并投资海外似乎成了一种趋势...而来自内地的替代资本又绰绰有余，价格因此也就继续攀升。”

未能立即联系到中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司就此置评。

**夹层贷款**

根据行业专家，香港的地产买家大多数为交易筹资的借贷规模为交易金额的40-50%左右，使用夹层贷款并不常见。

夹层贷款由于只需提供最低程度的抵押，利率相较于其它类型的贷款要高出许多。在香港与地产相关的夹层贷款利率介于6-10%。

由于香港银行提供的贷款额不能超过交易额的50%，所以夹层融资可能由基金公司提供。中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司的条件清单显示，财团需在3月份之前敲定夹层融资。

中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司已经支付了10%的保证金。由于票面利率较高、而香港的投资收益率较低，夹层贷款通常被用作过桥融资。当地媒体报导称，中国港澳台侨和平发展亚洲地产有限公司计划通过出售中环中心部分权益来展开这笔投资。

但银行业消息人士称，任何出售建筑部分权益的计划都可能使一些银行不愿参与提供优先贷款，因为那可能导致偿债责任更加复杂。

最新协议进一步扩张了中国投资者在香港高端办公区的版图，香港半数的新租赁空间已经被中国大陆公司收入囊中，其中很多公司通过在香港借债来筹资。

中国综合企业海航集团上个月称，已经偿还了35亿港元(4.48亿美元)贷款的一部分，并且贷款方同意对其余款项予以延期。这笔贷款与海航集团在香港的首宗土地购置有关。(完)