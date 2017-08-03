长和中期净利同比增7% 业务改善遭汇兑影响部分抵销

路透香港8月3日 - 由香港首富李嘉诚掌控的大型跨国综合企业--长江和记实业有限公司(0001.HK)周四宣布，今年上半年净利同比升7%，虽然欧洲电讯业务收益显着提升，加上若干业务表现改善，但被外币兑换尤其是英镑的不利影响部分抵销。

主席李嘉诚在业绩报告中称，尽管集团上半年仍然受到外币兑换(尤其是英镑)之不利影响，惟所有主要市场渐趋稳定之经济状况，在某程度上已弥补上述影响。因此，集团以呈报货币及当地货币计算之经常性盈利继续录得按年增长。

截至6月底止半年，长和净利为159.19亿港元，去年同期为149.21亿港元；未计出售投资所得的核心溢利则为158.92亿港元，去年同期为152.28亿港元。董事会建议派中期息每股0.78港元，较去年同期0.735港元有所提升。

＂若无任何进一步不可预见之外在重大不利情况，集团将于2017年秉持审慎投资管理原则营运，对业务前景审慎乐观。＂李嘉诚表示。

长和的投资覆盖全球逾50个国家，经营范围包括港口、零售、基建、能源及电讯与数据业务等。

以呈报货币及当地货币计算之上半年EBITDA（除息、税、折旧及摊销前溢利）及EBIT（除息、税前溢利）均较去年同期分别增加2%及7%。新增贡献来自意大利电讯业务--Wind Tre合资企业与基建部门于2016年及2017年进行之多项收购，主要带来按年增长，加上赫斯基能源(HSE.TO)随着油价更趋稳定而改善表现，惟因亚洲电讯业务之贡献减少而部分抵销。

长和旗下欧洲3集团去年底组成Wind Tre合资企业，上半年欧洲3集团的活跃客户总数同比大增69%，以呈报货币计算之收益、EBITDA及EBIT分别同比增加10%、33%及39%。欧洲3集团所有业务于2017年上半年继续录得正数除资本开支之EBITDA。

在零售方面，上半年该业务以呈报货币计的EBITDA及EBIT分别同比减少1%及2%，因受外币兑换之不利影响所致；若以当地货币计算，EBITDA及EBIT则分别增加3%及1%。

截至6月末，零售部门在24个市场有超过1.35万家店舖，计划下半年继续透过自然增长扩大店舖网络。

公布业绩前，长和股价逆市收高0.93%，报108.5港元。（完）

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