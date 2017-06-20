长和称主席李嘉诚＂健康十分良好＂ 倘决定退休将会公布（更新版）

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路透香港6月20日 - 明年将届90岁的环球综合企业--长江和记实业有限公司(0001.HK)主席李嘉诚传出退休消息，长和发言人周二表示，李嘉诚＂健康十分良好＂，倘其决定退休将会作出正式公布。

《华尔街日报》今天引述消息报导，李嘉诚已告知其身边幕僚其计划明年前卸下集团主席职务，但就没有说明具体日子，有可能在其90岁生日前退任。

＂过去李先生不时提及其退休问题，及其有信心Victor（长子李泽钜）能领导集团。＂长和发言人在给予路透的电邮回覆中表示。

李嘉诚明年将届90岁，他过去在出席集团记者会时不时被问到退休问题。他今年3月在集团业绩记者会上表示，一早已准备好交棒。

＂如一个人明年已届90岁，仍无准备好交棒是愚蠢。＂李嘉诚当时说。

＂如今天退休，可以多些时间负责基金会的事务或会出任集团Senior Advisor （高级顾问）....退休时间会视乎心血来潮而定，何时都可以。＂他说。

**数千亿市值上市王国**

李嘉诚统领下的长和系，单是计及最大市值的两家上市公司--长和及长实地产(1113.HK)，合共市值已逾6,100亿港元。他在2012年时首次公开谈及其资产分配。长和系的上市王国未来将由长子李泽钜任掌舵人，而对幼子李泽楷（电讯盈科(0008.HK)主席），他则会全力支持其投资的生意，这安排令两兄弟在事业和财产上都不会有冲突。

李泽钜李泽楷亦将共同参与管理被李嘉诚视为＂第三名儿子＂、主力公益的李嘉诚基金会的事宜。

自言12岁便投身社会工作的李嘉诚曾笑言，他工作时间长，算来已经工作超过100年了。

＂假如说从没有考虑退休是骗人的，有想过退休事宜，而我随时退休均不成问题，公司无论财政、固定收入基础都是健全的。＂他去年3月时表示。

经过多年来的海外收购，由李嘉诚统领的长和已发展为一家在全球50多个国家经营包括电讯、基建、能源、港口等多元化产业的跨国集团。而2015年完成系内世纪重组后，房地产业务则由长实地产(1113.HK)独立负责，但近年长实地产亦有参与其他方面的投资，以多元化发展。

长和股价午盘无大变动，中段微涨0.05%；长实地产则升0.73。恒生指数.HSI跌0.19%。（完）