长实地产中期核心溢利增14% 完成新增投资目标逾半

路透香港8月3日 - 香港首富李嘉诚掌控的长实地产(1113.HK)周四宣布，上半年投资物业重估前核心溢利同比增14%，受益期内物业销售收益上升，以及新增之能源及基建资产投资与飞机租赁业务于期内提供溢利贡献带动。

公司表示，过去六个多月投资于欧洲、澳洲、加拿大及英国，以及飞机租赁业务，已成功完成新增投资目标逾一半以上，亦于香港购入荃湾＂海之恋＂商场作为长远收租用途，并投资于两所酒店。

＂集团未来将继续增加固定收入之投资目标，使集团的基本根基更为巩固，并足够弥补因地价高于基本政策价格预算而减少购买土地所带来之影响。＂公司主席李嘉诚在业绩报告中称。

他表示，新增项目中有部分可即时提供溢利贡献，而其余则将陆续达至预期之固定收益，进一步强化溢利基础，而集团之债务比率将仍持续维持于健康水平。

截至6月底止半年，长实地产计入投资物业重估后的净利为144.1亿港元，同比升67%，因期内写字楼物业价值上升，令投资物业公平值增加所致；投资物业重估前的溢利则为94.8亿港元，去年同期为83.39亿港元。董事会建议派中期息每股0.42港元，比去年同期的0.38港元提升。

长实地产上半年录得物业销售额超过400亿港元；期内确认物业销售收入218.31亿港元，按年微增2.5%；物业租务收入同比升6%至38.89亿港元。期内，飞机租赁带来10.57亿港元收入，去年则没有相关收入。

公司表示，于6月末其负债净额与总资本净额比率约为0.8%，并拥有大量现金，加上未动用银行贷款额，其资金流动性持续稳健，有足够财务资源以应付承约及流动资本需求。

公布业绩前，长实地产今天小幅收低0.08%，报65港元。

为突显公司积极发展固定收入业务的发展策略，长实地产拟改名为＂长江实业集团有限公司＂，除去＂地产＂二字。[nL3T1K8148]（完）

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