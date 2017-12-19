焦点：芝商所比特币期货上市首日交易并不火爆

路透纽约/伦敦/悉尼12月18日 - 在比特币风险警报越拉越响的情况下，芝商所(CME Group)周日晚间首度推出的比特币期货不见热络买气，前12个小时成交量在数千万美元之谱。

2017年10月18日，美国纽约，两名男子走进芝商所大楼。REUTERS/Brendan McDermid

一周之前Cboe Global Markets推出比特币期货，芝商所这家最大衍生品交易所运营商的跟进，被许多人誉为比特币摇身变成投资主流的时刻。

这样的看法带动比特币在近几周扶摇直上，不断创出新高：比特币料录得逾四年来表现最优异的单月走势，其价格自12月初以来几乎翻了一番，当时还不到10,000美元。

不过目前为止，芝商所与Cboe的成交量比较温和。

截至1417GMT，CME比特币期货刚推出13个小时多一点的时候，1月比特币期货共成交751口，每口代表五个比特币，每口合约的成交价为18,970美元，总成交额约为7,000万美元。

12月10日Cboe推出比特币期货时全天成交约4,000口，该期货每口代表一个比特币。周一截至同一时间，Cboe 1月比特币期货成交2,712口，总成交额略逾5,000万美元。

相比而言，香港专门经营比特币期货交易的平台BitMEX，名义日常交易额高达40亿美元。该平台最高允许投资者采取100倍杠杆，而且初始保证金要求仅为1%。

CME和Cboe比特币期货的要求，对很多加密货币交易商来说都没有吸引力。CME和Cboe的比特币期货只有在交易所开盘情况下才可以交易，初始保证金要求分别为35%和45%，而且保证金必须以美元、而非比特币交付。

CME比特币近月合约交易首日开高，报20,650美元，但开始交易后半小时内下滑6%。

该合约最新报18,960美元，低于该交易所设定的1月合约参考价19,500美元。

据CME，2月合约参考价为19,600美元，3月和6月合约参考价分别为19,700美元和19,900美元。

Cboe Global Markets在12月10日推出比特币期货，第一天就大涨近20%。

上路一周的Cboe比特币期货合约最新报18,750美元。

在CME开始交易比特币期货前，比特币“现货”周日于Bitstamp交易所升至19,666美元纪录新高；但周一距该价位下跌约1,000美元，报18,500美元，日内跌幅近3%。

部分投资人认为，CME比特币期货可能吸引较多机构需求，因其最终结算价是根据Bitstamp、itBit、Kraken和GDAX四个交易所的数据计算而来。

比特币波动率劲升图表： tmsnrt.rs/2CQlvvN

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