芝商所将推出比特币期货 助其价格创出纪录新高

路透纽约10月31日 - 全球最大的衍生品交易所运营商--芝加哥商业交易所(CME)集团 (CME.O)周二称，将在今年稍晚推出一种比特币期货合约，在该数字货币的合法化道路上迈出重大一步，并助其价格创下了纪录新高。

该期货合约将以现金结算，基于芝商所CF比特币参考汇率(BRR)--这是一个每天公布一次的比特币美元价格参考汇率。芝商所目前正与芝加哥期权交易所(CBOE)控股公司争当提供比特币相关交易的首家传统金融市场。

“这对于获得机构支持也有巨大帮助，”聚焦于比特币和区块链技术的纳斯达克上市公司Riot Blockchain Inc (RIOT.O)总裁John O‘Rourke称。“这可能有助于管理其波动性。我知道部分机构将其视为暂时性的小问题。”

CME的消息传出后，BitStamp交易平台的比特币跳涨升穿6,400美元，创下历史新高，最新报6,358.85美元，上扬近4%，今年已上涨超过五倍。

比特币凌厉的涨势，已使华尔街分为两派，对其是否为合法金融工具、以及行业巨头是否应参与比特币交易或在其中做市，看法南辕北辙。

根据路透上月的特别报导，部分加密货币交易平台已受到诈欺与骗局的打击。

实际上，CME总裁Bryan Durkin9月对彭博表示，他认为CME在短期内不会对比特币期货有进一步的举动。但对比特币期约的需求显然已强劲到让人无法视而不见。

“由于客户对发展中的加密货币市场的兴趣日渐升高，我们已决定引进比特币期货合约，”CME董事长兼执行长Terry Duffy在宣布该期约推出的声明中表示。(完)