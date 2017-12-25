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洛阳钼业旗下基金收购海外金属加工贸易企业LDCM
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December 25, 2017 / 2:47 AM / 2 days ago

洛阳钼业旗下基金收购海外金属加工贸易企业LDCM

1 分钟阅读

路透上海12月25日 - 中国洛阳栾川钼业集团股份有限公司(603993.SS)(3993.HK)周日晚公告称，其参与的自然资源投资基金已签约收购Louis Dreyfus（LDC）公司旗下的基本金属加工贸易企业Louis Dreyfus Company Metals B.V.（LDCM），预计该交易明年上半年完成交割。

自然资源基金是洛阳钼业全资孙公司NREIL，与New China Capital Legend Limited（NCCL）、Next Goal Limited（NGL）一起合组的基金，总规模为10亿美元，首期募集规模为5亿10万美元。其中NREIL认购2.25亿美元，NGL认购2.75亿美元，NCCL作为普通合伙人认购10万美元。

    公告未披露该项收购的具体财务细节。

    公告称，LDC是一家世界领先的农产品加工和贸易商，主要业务平台覆盖从农场到餐桌整个产业链。而LDCM主要从事各种基本金属和贵金属原料和精炼金属的采购、混合、加工、运输和贸易等业务，除了在精炼锌、铝和镍市场处于领先地位之外，也是全球主要的铜、锌和铅精矿的贸易商。

    洛阳钼业上周五收报6.44元人民币，过去一个月累计涨4.2%。（完）

    发稿 林琦; 审校 曾祥进

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