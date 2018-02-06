招商局港口向母公司出售赤湾港航66%股权 总价近123亿港元

路透香港2月6日 - 中国港口营运商--招商局港口(0144.HK)宣布，将向最终控股公司招商局集团出售深圳赤湾港航的A、B股(000022.SZ)(200022.SZ)，合共相当于后者已发行股本约66.1%，总价达122.6亿港元。公司并预期出售将带来38.82亿港元的净收益。

招商局港口周一晚间在联交所发布的公告称，是次出售涉及赤湾港航A、B股，其中两批A股的出售价分别为41.1亿元人民币（约占赤湾港航25%已发行股本）和53.4亿元人民币（约占赤湾港航32.52%已发行股本），两批A股共折合约115.2亿港元；以及价值7.3844亿港元的B股（约占赤湾港航8.58%已发行股本）。

赤湾港航主要从事物流服务、集装箱码头及港口管理。招商局港口表示，出售赤湾港航股份可解决双方的竞争问题，因根据中国监会要求，公司在2012年9月向赤湾港航作出不竞争承诺，在三至五年内以资产重组方式解决两公司在深圳西部的其他港口经营业务中的任何潜在竞争。

完成交易后，招商局港口将不再拥有赤湾港航的任何权益，公司预期出售将带来约38.82亿港元的净收益。公司拟将出售所得资金拨作一般营运资金，以及未来可能出现的港口及相关业务投资机会的资金。

招商局国际周一收报19.2港元，过去一个月股价累计跌近8%。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)