中国银监会称下半年要加强监管 争取年内出台18项新监管制度

路透上海7月29日 - 中国银监会周六发布2017年年中工作座谈会内容指出，下半年加强监管要有新作为，全面梳理银行业各类业务监管规制，尽快填补法规空白，争取在年内出台18项新制定和新修订监管制度。

银监会称，将主动做好监管协调，层层压实监管责任，“真正形成有风险没有及时发现就是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃监管氛围”。

银监会分析到，今年以来银行业运行总体平稳，风险总体可控，资产增速趋于合理，资金空转现象有所减少，市场乱象整治取得一定成效。

但必须看到，当前银行业风险防控形势依然复杂严峻，不良资产反弹压力较大，跨市场、跨行业产品和业务隐患较大，房地产市场潜在风险和政府隐性债务风险不容忽视，类金融业务和新兴金融活动的负面影响仍在扩散，非法集资等金融违法犯罪活动仍很严重，必须采取有效措施加以应对。

会议还指出，下半年防范银行业风险要有新举措，将综合采取多种手段，加大处置和核销不良贷款的力度，防止新增贷款过度集中；“一对一”盯防高风险机构，严密防范流动性风险；抓紧制定业务规则，落实穿透原则，切实规范交叉金融业务。

银监会并披露数据显示，截至6月末，商业银行资本充足率13.2%，流动性覆盖率124.4%，银行业金融机构拨备覆盖率172.3%。

银监会本周二公布数据显示，中国6月末银行业金融机构资产总额236.54万亿元人民币，同比增长11.4%；负债总额为218.4万亿元，同比增长11.3%。（完）

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