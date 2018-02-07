投资大亨伊坎称美股大跌只是“地震前的隆隆声”--CNBC

路透纽约2月6日 - 维权投资大亨伊坎周二警告称，投资者暴露在“太多的衍生品”之下，并称股市的暴跌只是“地震前的隆隆声”。

“普通投资者真的不适合在市场上玩衍生品，”伊坎在CNBC表示。“目前，市场上就有这种疯狂的三倍杠杆的交易所交易基金(ETF)。”

美国股市周二在平盘上下剧烈摆动，周一道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX则录得逾六年最大单日跌幅，而一个全球股指则下跌超过1%。此次回调是继年初股市迅速上涨，以及2017年强劲上行之后。

一直就股市迅疾涨势发出警示的伊坎表示，由于美国公司“基本面很棒”，加之最近的减税举措，标普500指数和道指应该会反弹。

“我认为这个市场可能会反弹。最终你会挺过这段小小的恐慌，”伊坎表示。“有趣的是，虽然我比较看空，我们有很多对冲，但我并不那么悲观。”

伊坎表示，投资者不应将市场当做赌场。“...这是一个巨大错误。这个赌场已经绷紧了弦。”

他暗示美国联邦储备委员会(美联储/FED)量化宽松政策帮助推高了股市。“我认为现在还不是(股市的)起爆时间...目前我们还可以脱离这种(暴跌)局面。”

总体来说，伊坎认为主要风险在于ETF和交易所买卖票据(ETN)。

瑞士信贷(CSGN.S)周二表示，将终止旗下第二大公开交易产品的运作，该产品追踪标准普尔500指数的波动，在之前的全球市场抛售中净值急剧缩水。

该银行在声明中表示，VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN将从2月20日开始停止交易。该产品追踪反向押注市场下跌的金融工具。

“该产品一日之内完全蒸发，”伊坎谈及这个ETN时说。

“有朝一日，事情会走向崩溃，因为杠杆太大，买这些(ETF)的人又太多，华尔街把这些产品卖给他们。很长时间以来我一直这么说，这是极其危险的，”他补充说。(完)