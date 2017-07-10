香港个股：港交所CNH及美元黄金期货首日挂牌，助丰富投资策略--CEO

路透香港7月10日 - 香港交易所（港交所）行政总裁（CEO）李小加周一称，今天正式推出的CNH及美元双币黄金期货，最大看点是通过实物交割形成黄金、美元、人民币的完美三合一，透过套利活动有助投资者丰富其投资策略。

他在其网志撰文指出，港交所是世界上唯一一个同时提供人民币、美元双币黄金期货和人民币兑美元期货的交易所。由于人民币、美元双币黄金期货到期后均以实物交收，而交收的黄金规格是一模一样的，因此在交收日两张黄金期货合约的内在价值是相等的，这意味着将交收日人民币（香港）（CNH）黄金期货的结算价和美元黄金期货的结算价相除，可以产生一个人民币兑美元汇率。

“理论上，这个汇率应该与当时的人民币兑美元期货结算价十分相近。”他说，“一旦两个汇率价格偏离，就会出现套利机会，市场上就会有聪明人和聪明钱通过两边交收的形式获利。对于更加专业的投资者，还可以关注双币黄金形成的汇率和人民币汇率期权产品的价格差，丰富自己的投资策略。”

新推出的CNH黄金期货交易量集中于8月合约，截至本地时间13:15的成交量为916张；美元黄金期货则集中于11月合约，成交量260张。

李小加重申，目前市场上的黄金期货多以美元计价和交易，港交所今天在香港推出的黄金期货特别增加了人民币计价和交易合约，主要是为了满足离岸人民币的投资需求，为投资者提供更多选择。

除了香港市场之外，港交所旗下伦敦金属交易所（LME）亦推出黄金期货合约，分别于香港黄金期货从香港时间上午8时30分一直交易到翌日凌晨1时，而伦敦黄金期货则可以24小时交易；香港的黄金期货分别以人民币和美元计价和交易，而伦敦黄金期货仅以美元计价和交易；香港的黄金期货是月合约，而伦敦黄金期货则涵盖现货、日合约和月合约。

李小加称，两者同时推出，有望相互促进，相互呼应，提升跨时区场内黄金产品的交易需求和流动性。

“假以时日，我们希望能够把香港建设成为世界最重要的黄金定价中心之一，形成具有国际影响力的黄金基准价格。”他说。（完）

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