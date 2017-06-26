中国汇市：人民币兑美元早盘高开低走，离岸CNH下行增在岸贬值压力

* 人民币早盘高开低走，中间价则略升

* 购汇旺季，大行美元流动性提供不足

* 离岸CNH下跌增加在岸贬值压力

* 短期人民币或仍面临一定下跌空间

* 若美元持续偏弱，不排除监管出手

路透上海6月26日 - 人民币兑美元即期周一早盘高开低走，中间价则略反弹。交易员称，近期处于购汇旺季，但大行提供的美元流动性相对较少，在此期间反而离岸人民币流动性较为充裕，离岸CNH阶梯下行，拉拽在岸汇价碎步走低，短期或仍面临一定下行空间。

他们并表示，由于人民币连续下行，客盘结汇意愿不强，而大行也无意强压购汇，除非监管有意通过推升汇价来影响客盘行为；但若后续美元继续偏弱，不排除监管监管出手的可能，6.85元附近仍是出手结汇的时机。

“现在购汇时点没过去，我是小幅看空人民币，但客户拗过管理层的可能性不大，最终他们可能会发现，购汇了（美元）价格上不去，还是会选择结汇。”一中资行交易员称。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.8415元，开盘报6.8340元，上日收报6.8387元，夜盘终报6.838元。今日人民币兑美元中间价报6.822元，上日为6.8238元。人民币兑美元即期成交额为96.25亿美元，上日半日为95.81亿美元。

全球汇市方面，美元周一下跌，由于美联储今年稍晚再次升息的预期减弱，美债收益率(殖利率)徘徊在低位。

“自美联储加息以来美元上行动能减退，美元走软的主要原因是美国收益率陷于低位，”IG Securities驻东京资深外汇策略师Junichi Ishikawa表示，“相对于股市，收益率更好地反映了美国基本面，本周的焦点是政治动向以及即将公布的各项经济指标。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.004元, 上日尾盘为7.003元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.848元, 与在岸即期价差为65点，上一交易日尾盘报6.84元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.839，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6565、6.1453和8.7215。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)