离岸人民币：CNH在亚洲市场触及6.69低位，定向降准后内地银行股普涨

路透香港10月3日 - 离岸人民币周二在亚洲市场早间交易时段一度触及6.69的全日低位，但因内地在岸市场处于国庆黄金周长假的休市中，离岸市场缺乏明确指引，故交投多数时间仍维持在6.67左右。

美元指数同时段则冲至93.92的逾一个半月的高位，因前夜公布的美国经济数据十分强劲，不仅推动美元指数上涨，也带动美国国债收益率上行，因加息前景更为确定。

“美国数据是真好，不是假好。年底这次加息是肯定的。”海外中资行的交易员称。

交易员并表示，宽松的流动性有利于人民币利率下行，从而会对汇率造成一定影响。

在美国9月制造业活动指数周一公布之后，美债收益率与股市上涨。美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，9月制造业指数为60.8，创2004年5月以来最高。

中国央行定向降准的直接受益板块--内资银行H股，周二也出现普涨，工商银行上扬近8%，报6.26港元；建设银行上涨5.86%，报6.86港元。

中资银行股齐涨带动香港恒生指数劲升逾2%.

中国央行也在十一长假前明确了定向降准的细则，首档降准有望普惠，第二档更大幅度的降准则根据各家对小微企业的支持力度而定。

中国央行在解读文件中称，此次定向降准有助于促进金融资源向普惠金融倾斜，优化信贷结构，这属于一种结构性的政策，并建立了增加普惠金融领域贷款投放的正向激励机制，按现有数据测算，对普惠金融实施定向降准政策可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。(完) (记者 毕晓雯; 审校 屈桂娟)