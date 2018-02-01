中海油今年产量目标最多升2.3% 资本投入大增助延储量寿命（更新版）

（新增更多细节及评论）

路透香港2月1日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周四称，2018年净产量目标按年升0.2-2.3%，并会大幅提高资本投入，包括积极推进海外重点项目，储量寿命有望大幅回升。

据中海油于联交所的声明，2018年净产量目标为4.7-4.8亿桶油当量；2017年净产量预计将达到约4.69亿桶油当量，按年下降1.7%，但超出原来4.5-4.6亿桶油当量的目标。

而今年的资本支出预算700-800亿元人民币，较2017年预计实际投入的500亿元高出40-60%，但明显低于去年初预算的600-700亿元，主要受部分项目推迟影响。

中海油首席执行官袁光宇在记者会上称，“我们有信心地告诉大家，中海油已经回到稳健增长的轨道上，这包括储量、产量和经济效益。”

他指出，该公司的储量已经走出2016年的低谷，2017年比2016年好很多，对外说的“双位数”目标接近或实现，相信2018年会更好。

**未来三年产量持续增长**

中海油于2019和2020年的净产量目标分别为约4.85亿桶油当量和约5亿桶油当量，按年持续增长。

近期国际油价持续走高，但中海油今年的产量基于布兰特原油价每桶53美元的成本预算，低于2017年的54.75美元，反映公司成本控制措施。中海油首席财务官谢尉志指出，公司五项主要成本大约32美元/桶，甚具竞争力。

中海油今年将继续加大对开发的投入，相关支出占整体资本支出65%，在勘探和生产方面的投入分别占18%及16%。按地域划分，中国和海外的比例分别为51%和49%。

该公司并预计年内将有五个新项目投产，分别是美国Stampede油田以及中国海域的涠洲6-13油田、蓬莱19-3油田1/3/8/9区综合调整项目、东方13-2气田群和文昌9-2/9-3/10-3气田群；公司将继续推动海外重点项目的进展。

此外，计划钻探132口勘探井，计划采集三维地震资料约1.9万平方公里。

中海油周四收跌0.82%，报12.08港元，过去一个月累计涨近9%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)