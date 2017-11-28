中海油与中石油集团有份持股的巴西Libra区块正式投产

路透香港11月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)称，其与中国石油天然气集团（CNPC）有份持股的巴西Libra区块正式投产。

据周一晚间的声明，Libra区块距离里约热内卢海岸约180公里，该区块利用Pioneiro de Libra FPSO进行生産并开展延长测试，目的是爲了评估油藏的动态特性，并加深对储层沉积特征的认识。Pioneiro de Libra每天的处理能力可达到5万桶原油和4百万立方米的伴生气。

在Libra联合体中，中海油持有10%的权益，巴西国家石油公司(PETR4.SA)担任作业者并持有40%的权益，其他合作方壳牌(RDSa.L)持有20%、道达尔(TOTF.PA)持有20%以及中石油集团持有10%的权益。

中海油首席执行官袁光宇表示，今年以来，公司在巴西取得了不俗的成绩，除了Libra区块开始生産，公司还接连中标了巴西Espírito Santo盆地ES-M-592区块和Santos盆地Alto de Cabo Frio Oeste区块，这些成功有助于公司拓展海外的业务，并爲未来的发展打下良好的基础。

本地时间09:42，该股跌1.12%报10.6港元。（完）