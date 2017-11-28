FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
中海油与中石油集团有份持股的巴西Libra区块正式投产
频道
专题
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
美联储
FED主席被提名人鲍威尔为放宽金融监管辩护 称将逐步加息
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
深度分析
焦点：业内高管预计铜市场将处于平衡 对成本上升和监管发出警告
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
深度分析
焦点：OPEC与俄罗斯料展延减产协议 但顾忌市场过热
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年11月28日 / 凌晨1点55分 / 2 天前

中海油与中石油集团有份持股的巴西Libra区块正式投产

1 分钟阅读

路透香港11月28日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)称，其与中国石油天然气集团（CNPC）有份持股的巴西Libra区块正式投产。

据周一晚间的声明，Libra区块距离里约热内卢海岸约180公里，该区块利用Pioneiro de Libra FPSO进行生産并开展延长测试，目的是爲了评估油藏的动态特性，并加深对储层沉积特征的认识。Pioneiro de Libra每天的处理能力可达到5万桶原油和4百万立方米的伴生气。

在Libra联合体中，中海油持有10%的权益，巴西国家石油公司(PETR4.SA)担任作业者并持有40%的权益，其他合作方壳牌(RDSa.L)持有20%、道达尔(TOTF.PA)持有20%以及中石油集团持有10%的权益。

中海油首席执行官袁光宇表示，今年以来，公司在巴西取得了不俗的成绩，除了Libra区块开始生産，公司还接连中标了巴西Espírito Santo盆地ES-M-592区块和Santos盆地Alto de Cabo Frio Oeste区块，这些成功有助于公司拓展海外的业务，并爲未来的发展打下良好的基础。

本地时间09:42，该股跌1.12%报10.6港元。（完）

记者 雷美珍；审校 曾祥进

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below