焦点：华北气荒加剧 中海油雇百辆槽车“南气北运”

路透北京12月15日 - 中国海洋石油总公司(0883.HK)雇百辆卡车车队运送液化天然气至遥远的北方，藉由这个不寻常又所费不赀的行动来缓解日益恶化的燃料危机。

资料图片：2016年3月，中海油财报发布会上的企业标识。REUTERS/Bobby Yip

中海油周五发布声明指出，这些卡车每辆可以装载20吨液化天然气，将从中海油位于南方的天然气接收码头出发，例如广东珠海金湾及粤东两个接收站，行驶两千多公里至华北。

随着中国天然气消费量的增长，今年已经开始用卡车运输天然气至工业用户。但运输距离通常较短，中海油的举措凸显出供应商正采取极端措施以解决华北供应短缺问题。中国当局今年力推家庭取暖以天然气取代煤炭，带动天然气需求大增。

政府蓝天计划的力度空前，增多的天然气需求导致一些工厂因供应短缺而关门，甚至华北工业腹地的一些居民因新取暖系统无“气”可用而受冻。

“与区域内主要运输企业携手开展‘南气北运’工作，以进一步增加华北地区的LNG资源供应量，”国资委网站周五公布的中国海油一份声明中这样表示。上周中国海油称，已租赁两艘油轮为中国沿海进口液化天然气(LNG)提供浮动存储。

中国海油并未透露这些槽车车队成本几何。但中国主要国企都承受压力，要求它们解决部分因低效管道连接和储罐容量引发的供应问题。目前尚无连接北方和南方的主要管线。

路透根据柴油槽车运送天然气每英里每吨1.05元人民币的当前价位计算，公司为此花费的运输成本可能达到数百万美元。

路透计算显示，用柴油车、每车装载20吨，途经2,400公里路程将LNG从珠海运送至保定，将花费约两天时间，耗费成本5.04万元人民币。

行业消息人士称，按照周五每吨9,000元人民币的报价，这样每车的运输成本几乎是所运LNG价值的近三分之一。

10月底，中海油首席财务官谢尉志曾表示，中海油天然气产品主要位处南海，与强劲需求所在的北方形成错配。

中海油的LNG不得不运至南方接收站，因为该公司在北方只有天津一处分输站，而且该公司称天津站已经在满负荷运行了。(完)