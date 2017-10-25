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中海油第三季净产量按年跌1.3% 惟无碍实现全年目标上限
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2017年10月25日 / 上午10点56分 / 更新于 20 小时内

中海油第三季净产量按年跌1.3% 惟无碍实现全年目标上限

2 分钟阅读

路透香港10月25日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周三公布，今年第三季净产量按年下降1.3%，因在产油田产量自然递减。不过公司高管指出，这不影响实现全年目标上限。

据公告，该公司于7-9月的净产量为1.162亿桶油当量，去年同期则为1.177亿桶；惟受惠于原油和天然气平均实现价格上升，期内油气销售收入同比增加16.9%，至359.4亿元人民币。

期内的平均实现油价为50.87美元/桶，天然气价6.05美元/千立方英尺，同比分别上升20.4%及15.9%。

中海油首席财务官谢尉志在媒体电话会议上称，今年首9月的产量3.541亿桶，已完成全年目标的77-79%，但由于下半年台风较多加上有些事故的影响，无意对全年目标作出调整。

“全年计不能说超产多少，但很有希望能按目标区间上限完成全年产量。”他说。

今年初中海油设定全年产量目标4.5-4.6亿桶油当量，按年下降约4%；2018及2019年产量目标分别约4.55-4.65亿桶及4.6-4.7亿桶油当量。

该公司第三季度资本支出117.8亿元，同比基本持平；前三季累计资本支出331.85亿元，与年初计划的600-700亿元有较大落差。谢尉志表示，今年大部分工作安排在下半年进行，不过从前三季的情况来看，要实现全年目标区间上限存在困难，更有可能的是按区间下限完成全年度计划。

他并称，该公司关注到海外并购机会，惟目前主要专注于中国海域的勘探以及改善海外项目的盈利能力，暂时无意出售海外资产。

近期国际油气资产并购活动转趋活跃，据路透此前引述消息人士称，中石化(0386.HK)(600028.SS)的顾问已经把该公司在阿根廷的石油资产推荐给10多个潜在买家，因为亏损以及劳工问题促使中石化撤出该业务。

第三季经营数据公布前，中海油周三终场收高2.52%，报10.16港元，为三大油股中表现最佳。中石油(0857.HK)H股今天收升0.81%，中石化H股则持平于5.67港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

记者 雷美珍；审校 张喜良/曾祥进

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