中石油旗下中联油推动重大海外扩张 挑战国际对手--消息

路透北京12月18日 - 根据三名知悉计划的石油业高管表示，中国石油(0857.HK)旗下油气贸易部门计划收购加油站及燃料储存设施，在西非、巴西及巴基斯坦展开业务，推动一波重大全球版图扩张，挑战主要国际对手。

中国石油副总裁田景惠八个月前接掌旗下贸易部门中国联合石油(中联油)后，这项野心勃勃的计划开始逐渐成形。田景惠是中国石油的燃料销售老将。中国石油是中国石油天然气集团公司旗下的上市公司。

田景惠的海外扩张计划，将标志着从中联油上任领导人王立华所建立的基础更上层楼。由王立华率领的前一波扩张行动，主要为偏重资产的投资，包括在四座炼厂投资近40亿美元，分布地点远至苏格兰及日本。

“田景惠上任后执行脚步正在加速，这套策略也符合他的专长，”北京一名直接知情的高管表示。他与另外两名知悉计划的高管皆不愿具名，因未获授权向媒体透露。

预计新投资将尽快于明年开始，并效仿全球大型石油业者--维多公司(Vitol)和托克(Trafigura)近期的行动；这两家公司花费数十亿在巴基斯坦、土耳其和非洲购下了多达数千个加油站。

上述高管称，目标是要在新兴市场争取一席之地，并在当地扩大市场份额，从中石油在全球各地运营的炼厂供应石油，并从中国出口制品；中国成长转趋温和，需求正在放缓。他们并未透露中石油在新项目中可能投入的规模。

他们称，此次扩张还旨在进入这些地区的运输燃料市场，那里的需求增速要高于全球平均水平。他们表示，该公司在西非瞄准了尼日利亚和安哥拉。

一名高管表示，在过去，对这些市场的供应一直都是通过不定期的标案或临时商务旅行进行的，这就不能确保公司能够达成交易。

中石油发言人未回复置评请求。(完)