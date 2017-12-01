中石油新疆油田玛湖地区发现十亿吨级砾岩油田 探明储量5.2亿吨

路透北京12月1日 - 新华社周四报导称，中国石油新疆油田公司经过十余年勘探攻关，在准噶尔盆地玛湖地区发现十亿吨级砾岩油田，其中探明储量5.2亿吨。

报导援引中国石油集团专家唐勇介绍，玛湖地区目前已发现三级石油地质储量12.4亿吨。经过调研比较，世界范围内较大的砾岩油田，如美国赫姆洛克油田、巴西卡莫普利斯油田，储量规模都比玛湖砾岩油田小。

新疆油田公司介绍称，在持续勘探发现的同时，产能建设也顺利推进。2016至2017年玛湖地区已新建产能138万吨，“十三五”期间计划建产600万吨以上，玛湖地区已成为新疆油田规模增储和上产的石油新基地。

自1955年发现克拉玛依油田之后，20世纪90年代以来，新疆油田跳出西北缘断裂带走向玛湖地区勘探，但由于国内外缺乏凹陷区砾岩油藏理论指导和勘探技术支撑，勘探成效甚微。

唐勇称，玛131井获得工业油流开启了该区域油气勘探新的序幕。玛湖剩余资源巨大，通过近期整体研究发现，还有已出油圈闭未交储量4亿吨、新发现圈闭资源量8亿吨，玛湖地区还具备再发现10亿吨以上储量的资源条件。

中国石油集团是中国石油(601857.SS)(0857.HK)的母公司。（完）