分析：中国用电需求点燃煤价一波急升 后市料将重返长线跌势

路透伦敦/新加坡7月24日 - 在中国庞大用电需求推动下，煤炭价格飙升至八个月高位，但这可能是煤价中长期跌势的短暂插曲，预料今年稍晚涨势就会消退。

基于政策鼓励使用污染较低的天然气及再生能源，投资人普遍预期煤炭使用将渐渐没落，但煤炭业的短线走势却上演了一场咸鱼翻身。

亚洲指标实货煤炭价格从5月低点上涨超过三分之一，达到每吨近98美元，欧洲指标2018年API2煤炭期货目前则在八个月高位，每吨约74美元。

近期涨势主要是由于中国的高需求；中国用电量自今年年初以来已跳增超过6%。

本月，受暴雨影响，中国将三峡和葛洲坝水电站的发电能力削减高达三分之二，以疏解长江排洪压力，这迫使公用事业企业都转用煤炭。

三峡水电站是迄今为止全球最大的发电站，装机容量为22.5吉瓦(GW)，相当于约20个火电厂的发电量。

北方地区的热浪也提高了空调使用需求，而煤炭开采和运输因印尼和南非的恶劣天气而受阻。澳洲的煤炭生产则因罢工而中断。

不过，其中许多情况应能在下月得到缓解。

“(煤价)可能从8月底开始下行，但这在很大程度上还取决于中国的情况，”Alfa Energy分析师Wayne Bryan说道。

中国去年决定限制国内煤炭产量，导致公共事业公司的海外订单骤增，推动价格大涨。

不过随后中国政策几经调整，出乎交易商意料，助推2016年底和今年初煤炭价格的大跌。

全球主要煤炭交易商--新加坡来宝集团(NOBG.SI)今年5月公布，第一季亏损1.293亿美元，其中煤炭价格下跌是很重要的原因。

**插曲**

截至6月底，中国将煤炭产能削减了1.11亿吨，相当于今年目标的74%。

“中国可能继续整顿煤炭开采行业，但可能尝试避免像去年那样减产，”德国商业银行分析师写道。

“我们认为最近价格上涨只是个插曲，预计煤炭价格下半年会再次下跌。”

分析师预计，今年第三季和第四季煤炭期货均价将跌至每吨60-70美元，明年第一季将达50-65美元。

1月时，中国国家发展和改革委员会表示，希望中国煤炭价格在每吨500-570元人民币区间内交投，若超出这个区间则将采取行动。

“由于煤炭价格目前在该区间之上交投，外界愈发预计政府将采取措施来增加国内供应，”ING Research分析师写道。

大宗商品经纪公司Marex Spectron的定性研究主管Georgi Slavov称，煤炭价格上涨后，许多矿场赚到了钱，目前也很有可能吸引新供应入市。

“我们料到了这波涨势，但没想到持续时间会如此之长。(考虑到欧洲实货价格)将跌至每吨70美元，我们将需看到供应增加到2,000万吨/周。现在是1,700万吨/周。”

煤炭价格图表：reut.rs/2eJzJH6

(完)