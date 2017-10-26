可口可乐第三季北美销售称雄 力压百事扩大市场份额

路透10月25日 - 美国饮料巨头可口可乐(KO.N)第三季度获利和营收双双超预期，得益于雪碧(Sprite)、茶以及咖啡的旺销，公司在北美市场营收增加3%，从竞争对手百事可乐(PepsiCo)(PEP.N)手中夺得市场份额。

两家公司几年来均已调整战略，重点销售低卡路里可乐，并收购更健康的饮料品牌，因为含糖汽水饮料不再受到消费者的热捧。

但可口可乐似乎正在赢得这场所谓的“可乐大战”，转而采取更加积极的姿态，销售果汁、茶和维生素饮料，并率先采用瓶装业务的特许经营以降低成本。

“可口可乐显然正在扩大市场份额，它对百事可乐的业绩领先优势扩大，便说明了这一点，”RBC Capital Markets分析师Nik Modi在报告中说。

根据Euromonitor数据，该公司去年在北美软饮料市场的份额占到22%，百事可乐为19%。

可口可乐第三季利润增加38%至14.5亿美元，北美市场饮料业务营收增至27.5亿美元。

形成鲜明对比的是，百事可乐(PepsiCo)公布季度北美饮料销售两年来首度下滑，受累于Gatorade需求疲弱，以及营销失策。

可口可乐还通过重新发放瓶装业务的特许经营权来控制成本。此举帮助该公司消除经营低利润业务的成本，并为其带来更多可预见的营收流。

第三季普通和销售支出减少20%，产品销售成本减少18%。

扣除特殊项目的每股获利为0.50美元，高于汤森路透I/B/E/S的分析师平均预估。

受重授特许经营权影响，营收下滑14.6%至90.8亿美元，不过仍高于分析师平均预估的87.2亿美元。

可口可乐股价年内累计上涨11%，周三基本持平。(完)