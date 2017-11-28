中粮国际计划在消化海外并购交易后迅速扩张--FT

路透巴黎11月27日 - 中国粮食贸易企业中粮国际的执行长迟京涛告诉金融时报（FT），该公司计划在今年专注整合其在海外收购的业务后迅速扩张。

中粮国际斥资逾30亿美元收购荷兰谷物交易商Nidera和来宝集团 (NOBG.SI)的软性商品部门来宝农业。但在Nidera录得亏损后，中粮国际面临艰巨的整合过程。

迟京涛对金融时报说，中粮国际准备“迅速增长”，预计业务将在2018年扩张。中粮国际由国有企业中粮集团掌控。

他还说，Nidera和来宝农业的整合将在2017年底完成，中粮国际的业务“将在2017年实现盈利”。

中粮国际今年4月正式成立，其前景因Nidera的损失和违规行为、以及大批管理人员及交易员离职而蒙阴。

迟京涛说，人员缺口现已补上，称中粮国际目标是向Archer Daniels Midland (ADM.N)、邦吉(Bunge)(BG.N)、嘉吉(Cargill)[CARG.UL]和路易达孚(Louis Dreyfus Company)[AKIRAU.UL]等所谓“ABCD”四大农业贸易商看齐。

他表示，中粮国际希望能成为像ABCD那样的国际性贸易商...而不只是中粮集团或是中国的一个采购平台。

他并称中粮国际计划到2022年，将从农民手中购买的商品规模翻一番达到6,000万吨，减少对其他贸易商的依赖；该公司2017年预计将处理1.1亿吨商品，而其中四分之三要向其他贸易商采购。

迟京涛还表示，股票上市也仍然是中粮国际的一个目标，并称这会在中粮国际与中粮集团部分国内业务合并之后进行。(完)