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January 9, 2018 / 9:37 AM / a day ago

上海核心区甲级写字楼去年空置率创八年来新高--高力国际

1 分钟阅读

路透上海1月9日 - 国际物业服务公司--高力国际(CIGI.TO)周二发布报告，因去年新增大量供应，上海核心区甲级写字楼全年平均空置率上升4.6个百分点至14.8%，创下自2009年以来的新高。

不过，去年核心区甲级写字楼的净吸纳量亦创下六年来高点，达54.7万平米。

高力国际华东区写字楼服务执行董事赖锦雄预计，2018年上海核心区将有约57.3万平米的新增供应入市，预计今年空置率保持在15%上下，租金平稳；明年因新增供应减至20多万平米，预计空置率将明显下降。

2017年，上海核心区甲级写字楼市场共有12个新项目竣工，共计建筑面积95.6万平米，创历史新高，总存量增至710万平米。

“去年与2009年的空置率高企情况不同，那时因全球金融危机，大量外资企业退出上海，而去年只是因为供应量太大。“他在新闻会上对记者表示。

空置率高企，令写字楼业主普遍承受租金下行的压力，一些业主调低租金挽留客户，2017年全年上海核心区甲级写字楼租金同比降幅为2.2%。不过2009年写字楼租金降幅高达18.5%。

赖锦雄指出，因上海去年经济增长依然强劲，来自金融业、专业服务业和科技产业的需求旺盛，使得去年核心区甲级写字楼的吸纳量超出过往五年的平均水平。随着中国加速开放金融领域，上海将吸引更多的内外资金融机构，为未来3-5年甲级写字楼新增需求奠定稳固基础。

    2017年上海写字楼投资市场仍保持强劲表现，全年录得39项大宗投资交易，交易总额达678亿元人民币。外资基金、内资机构、人民币基金与地产开发商均积极寻求收益型资产标的。

    高力国际中国区资本市场及投资服务执行董事汪蓓分析，虽然近两年写字楼空置率高企及租金承压，但存量地产翻新模式却不受影响。一些具资产管理能力的机构仍有兴趣购入楼宇，希望通过翻新提升楼宇品质，带来更高的租金和回报。预计未来存量翻新仍将是上海写字楼投资市场的主要推手之一。

    她还表示，购入自用的企业及向开发商购入新竣工写字楼资产的投资基金，亦是去年投资市场的两股主流力量。（完）

    发稿 林琦; 审校 曾祥进

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