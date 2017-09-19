《RUSSELL专栏》供应过剩乌云罩顶 中国强劲买需亦未能提振胶价

资料图片：2009年9月，安徽合肥，一家轮胎厂的工人在搬运轮胎。REUTERS/Jianan Yu

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿9月19日 - 来道快问快答。在中国位居最大买家的多种大宗商品里，哪一种商品今年迄今的进口量创下了最大增幅呢？

答案是橡胶，包括天然与合成橡胶，今年1-8月的总进口量较上年同期增加24.3%至445万吨。

这个增幅远超过中国对原油、煤炭和铁矿石的进口，后三者的进口同比增幅分别是12.2%、14.2%和6.7%。

相比之下，1-8月期间未锻轧铜进口量下降了12.7%，尽管铜矿石和铜精矿的进口小增2.8%。

虽然8月的详细进口数据还未公布，但中国7月海关数据已经显示出，2017年迄今，合成橡胶的表现略超过天然橡胶。

1-7月合成橡胶进口较上年同期增长27.2%至229万吨，而天然橡胶进口量仍然可观，增长21.8%至159万吨。

如果这一全球最大橡胶购买国在进口需求方面实现如此强劲增长，那么问题就变成了为什么天然橡胶还是今年以来表现最差的大宗商品之一？

上海指标期胶周一收报每吨15,345元人民币(2,336美元)，较去年年底跌15.5%。

日本主力橡胶合约在9月15日收报每公斤221.2日圆(1.98美元)，较去年年底跌16.2%。日本金融市场周一因公共假期休市。

天然橡胶为何表现差劲的关键要看供应趋势方面，可以9月15日的价格走势为参考。

该上海期约价格在9月15日下跌2.8%，东京期约价格则下跌2.9%。

期胶价格下滑之际，正值主要生产国泰国、马来西亚和印度尼西亚召开会议。是次会议决定不限产。

这三大生产国占全球天然橡胶供应的大约70%，已为控制生产过剩做了好几年努力，但总体来说收效甚微。

他们曾采取的限产举措只带来了短暂的价格上涨。比如去年2月三大生产国表示要减产总计61.5万吨，相当于全球供应量的大约6%。

**价格上涨靠天气**

唯一可以推升橡胶价格的因素是对供应前景的真正担忧，比如去年年底和今年年初时，最大橡胶出口国泰国的暴雨和洪水威胁到供应。

东京期胶价格在2016年9月至2017年2月14日期间上涨了逾一倍，2月14日创下收盘高位每公斤326.4日圆。

不过这波涨势并没有持续太久，因市场供给仍很充足的迹象越发明显，6月初东京期胶便较2月所及高点下滑了44%。

2016年后半段以及2017年初的涨势也得到了美国新当选总统特朗普的相助，市场寄望特朗普将会提高基建支出，此外OPEC和同盟国限产推高油价的努力也功不可没。

但随后市场对特朗普总统的乐观情绪减弱，以及原油生产商疲于应对维持油价涨势也打压了天然橡胶的价格。

总之，显而易见即便中国需求强劲但也不足以消化场内的这么多供给。

除非主要产胶国能让市场相信他们是认真对待降低产量，否则胶价可能走势挣扎，需求引领的上涨将非常缓慢。(完)