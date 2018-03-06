《MCGEEVER专栏》金融市场2月波动率大爆发 乐了银行却苦了对冲基金

路透伦敦3月5日 - 今年2月金融市场波动率出现爆发式上升，人们不禁要问这种剧情下总是要问的问题：这个波动率是”好的”还是“坏的”？

资料图片：2013年10月，美国纽约，纽交所外设置的一处华尔街指示牌。REUTERS/Carlo Allegri

对华尔街的大型造市银行业者来说，这看起来是好的波动率。市场剧烈震荡导致银行客户的交易和对冲操作激增，尤其是对冲基金，进而让银行业者赚得更多营收。

行业消息人士表示，上月首周波动率暴升后，大型银行的股票交易营收跳增约15%，因为股票衍生品交易火了起来。

根据一位消息人士，一家美国银行的资深交易员表示，2月是股票交易十年来表现最好的月份。整体来看，今年迄今大型银行股票交易营收成长约15-20%。

这显示出，对于大型银行而言，要紧的不是市场往哪个方向走，而是交易业务量。毕竟，2月初全球股市市值蒸发了数万亿美元，美股标普500指数下挫了4%，为逾两年来单月最大跌幅。

但对冲基金的情况和大型银行截然不同。一些初步讯息显示，对许多对冲基金和投机客而言，2月业绩极为惨烈，对某些策略而言也是史上最糟糕的表现。

这似乎有违常理。过去几年波动率处于历史低档，让对冲基金过得很辛苦，特别是使用趋势策略的宏观基金，因为低波动率让他们难以利用套利机会创造高回报。

对冲基金原本是一直渴望波动率的。不过结果证明，2月第一周出现的波动率，并不是他们所想要的那种波动率。

根据Eurekahedge的估计，Eurekahedge主要对冲基金指数2月料为重挫2.01%。这将是2011年9月以来最大单月跌幅，回吐1月全数涨幅。

部分策略的表现尤其糟糕。CTA/Managed Futures对冲基金指数崩跌6.18%，为1999年Eurekahedge开始编制该指数以来的最差月度表现。趋势追踪指数惨跌8.39%，亦为最差月度纪录。

2月初美股波动率飙升让这些基金手足无措，当时市场上充斥着美国通胀相关的担忧，而且交易员突然就开始对美国利率走高做出反应。

Eurekahedge估计其CBOE波动率空头指数崩跌16.72%，为最差月度纪录，而波动率多头指数则上扬1.92%，为2016年1月以来最佳月度表现。

商品期货交易委员会(CFTC)的最新仓位数据显示，2月主要股票和固定收益市场对冲基金和投机客押注也出现大洗牌，有些状况更是史无前例。

截至2月27日的一周，投机客所持的两年期美债期货净空仓合约降至104,947口。这意味着从1月底创纪录净空仓以来的月度变化达到了前所未有的224,119口。

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截至2月27日当周，他们减持VIX波动率期货多仓25,167口，为连续第三周减少。但当月VIX期货净多仓的增幅达到创纪录的93,740口。

看起来2月份的波动率对银行而言是利好，但对于对冲基金来说却是利空。而如果美国监管机构果真采取行动，回撤部分危机后实施的银行业监管规定，那么银行和对冲基金之间的界限可能会更加模糊。

根据数位监管及行业消息人士，美国当局正在考虑调整”沃尔克规则”，料将让华尔街银行在交易和投资方面拥有更大空间。

沃克尔规则使得许多华尔街银行不得不重组业务，包括彻底改组交易业务、放弃价值数以十亿美元计的投资工具。而在危机之前，这些银行可以通过自营交易业务投资不同资产。

该规则旨在防范像高盛和摩根大通这样的银行进行高风险的市场押注。但银行及他们的部分客户称，该规则对金融业来说是个太大的负担，限制了银行业者便利投资者投资及对冲的能力，并压制了部分资产的交易量。(完)