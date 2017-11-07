《外汇专栏》亚洲新兴市场货币表现出现分化 谨慎看好人民币

（作者为11 ADVISOR的外汇分析师Joe，本文仅代表其本人观点。）

资料图片：2016年1月，美元和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

美元因为欧洲央行的谨慎退出计划，以及市场重新计价Trump的减税政策，今年以来第一次录得连续两月涨幅。与此同时，EM货币也遭受到不同程度的打压，亚洲新兴市场货币表现也出现分化。

以美国经济表现强劲打底的基础下，美元反弹走势将会延续，在这个背景下，需要在亚洲新兴市场货币里面找到基本面良好的防御性货币。特别是在Trump亚洲行这段时期，我们尤其关注这些货币的表现。

选择四个典型指标来代表经济扩张，资金价值与资本流入，分别是实际利率，制造业PMI, 外汇储备和经常帐占的GDP，综合看来，中国，香港，台湾各有一项排在第一，其余指标也在中上游水准，再结合美元对这些货币自从9月8日触底后的表现看，除了韩元因为有加息预期的存在一枝独秀，剩余的TWD，HKD，THB表现确实好于排在后面的INR，MYR，IDR。

我们从中也可以发现，人民币表现是稍落后的，而这也是我们认为短期人民币对排在后面的这些货币是相对低估的。所以做多人民币对一揽子亚系货币一直会在我们的组合中。

新兴市场货币的表现的变量虽然还在美元这边，但我们不该忽视他们相互的涨跌，这对于我们整体的仓位布局还是非常有用的。

对当下G7货币的看法，上月的ECB市场认为是鸽派的。但我并不这么认为，ECB现在没有特别鸽派或者鹰派之分，他们在做正确的事情，就是一步一步货币政策正常化。上月只是第一步而已。欧元短期的下跌不意味任何东西，我们还会布置欧元交叉盘的长仓。在Powell尘埃落定新美联储主席后，对美元没有产生根本格局上的变化，这在9月底我们已经考虑到了。

英国央行昨天完成10年来首次加息，典型的sell the fact，英国央行内部的分歧已经告诉我们，英镑短期已经没有加息可能，这个唯一利好英镑的因素已经用完，完全有理由布置英镑的空头。

最后看日元，日经涨势如虹，日本首相安倍晋三领导的执政联盟在上月选举中轻松胜选，打消市场忧虑。而目前日本央行行长黑田东彦任期至明年四月，可以预见，在安倍赢得大选后，不仅奠定了黑田东彦连任的基础，更奠定了中期的货币政策的不变。

自去年九月日本央行推出收益曲线控制新的框架至今，日本央行没有调整过货币政策，日元和日经脱钩半年之久，USDJPY完全跟随美国国债走势，可以说，此货币对变量早已经在美国单边。

宏观背景支持USDJPY走高，但一直破败114.50，如果周五非农后，美元日元处于此区间下方，我们视作一个美元不利信号。在接下去的一季度，我们认为最佳交易策略组合依旧是EM来carry以及欧元/交叉盘长仓布置。（完）