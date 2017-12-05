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《MCGEEVER专栏》对冲基金继续押注美国收益率曲线趋平 但信心下降
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2017年12月5日 / 凌晨4点17分 / 1 天前

《MCGEEVER专栏》对冲基金继续押注美国收益率曲线趋平 但信心下降

2 分钟阅读

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2011年2月，百元面值的美元纸币。REUTERS/Lee Jae-Won

撰稿 Jamie McGeever；编译 王丽鑫//杜明霞

路透伦敦12月4日 - 对冲基金继续押注美国公债收益率曲线趋平，但下注的手笔越来越小，说明岁末年关之际他们对这种交易的信心在下降。

这应该不会让人感到意外--收益率曲线不大可能继续以如此快的速度趋平，而且临近假日仓位常被了结获利。

不过美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示，近几周另一轮有利可图的宏观交易中，投机客的信心可能更强，他们所持美元空头仓位达到逾一个月最高。

上周初，美国两年期和10年期公债利差降至10年最低的56个基点。距离收益率曲线倒挂只差56个基点。收益率曲线倒挂是衰退将至的典型预警信号。

但之后这种趋势逐渐停止，因此该利差当周共缩紧不到1个基点，为五周以来最小。CFTC最新的对冲基金仓位数据也反映出这种情况。

截止11月28日当周的数据显示，投机客增加两年期公债净空仓19,193口至246,433口，并增加10年期公债净多仓12,856口至123,936口，这表明他们押注两年期收益率将上升，10年期收益率下降。

对冲基金对美国10年期公债持仓图表：reut.rs/2A54ArG

对冲基金对美国两年期公债持仓图表：tmsnrt.rs/2A5KM7G

这创下三周来最低的两年期公债空仓增幅。10年期公债多仓连续第四周增加，为3月来首见，不过多仓增幅为四周来最小。

对冲基金已经发现，今年债券和外汇交易很难赚钱，部分原因是市场长期缺乏波动。巴克莱全球宏观指数(Global Macro Index)今年迄今仅上升3.99%。而如果被动式基金在年初投资全球股市，迄今涨幅将达到20%左右。

因预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将进一步升息，交易商押注短期公债收益率上涨，不过预计长期公债收益率将因低通胀和经济增长疲弱受到限制。

收益率曲线此前数周快速趋平，在美国参议院周六通过税改议案后，收益率曲线可能持稳甚至趋陡。

美国收益率曲线图表：tmsnrt.rs/2AWJ6xk

美国经济料将得到短期财政刺激的前景，可能打乱对冲基金押注美元继续下滑的布局。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据，美元兑10国集团(G10)和新兴市场货币仓位的广义指标显示，11月28日止当周，美元净空仓增加近10亿美元，至62亿美元。

如果市场最初反应能提供指引，那么美国税改可能使这些押注功亏一篑。美元周一上涨0.4%，日涨幅可能在一周中位居前列。

CFTC美元仓位图表：tmsnrt.rs/2AWuttA (完)

译文审校 许娜/高琦

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